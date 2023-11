Durva videót tettek közzé a hútik arról, ahogy elfoglalnak egy japán óriáshajót a Vörös-tengeren

Hétfőn megírtuk, hogy a jemeni hútik elfoglaltak egy brit tulajdonú és japán üzemeltetésű teherhajót a Vörös-tenger déli részén. Az incidenst „iráni terrorcselekménynek" minősítették. A hútik azt mondták, hogy lefoglaltak egy hajót az említett területen, és azt izraeli hajónak tartják. „A hajó legénységét az iszlám elveknek és értékeknek megfelelően kezeljük" - mondta a csoport szóvivője.

A Galaxy Leader nevű hajó tulajdonosa egy Man-szigeti székhelyű Ray Car Carriers nevű cég, amely a Tel-Avivban bejegyzett Ray Shipping egyik leányvállalata.

A fegyveresek most egy videót is közzétettek arról, pontosan hogyan is zajlott a hajó elfoglalása. Orosz gyártmányú helikopter és fél tucat fegyveres is szerepel rajta, mint az akciófilmekben.

A múlt héten a húti vezetés közölte, hogy erőik további támadásokat fognak intézni Izrael ellen, és figyelmeztettek, hogy célba vehetnek izraeli hajókat a Vörös-tengeren. Azt mondták, minden olyan hajó, amely izraeli cégek tulajdonában van, izraeli zászlót visel, izraeli cégek üzemeltetik, vagy izraeli zászló alatt hajózik, célpont lehet.