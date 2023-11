Kirúgta az ügynöksége Susan Sarandont, mert a színésznő felszólalt egy palesztinpárti tüntetésen

A hollywoodi színészeket képviselő ügynökség, az UTA többé nem kezeli ügyfeleként Susan Sarandont, erősítette meg az ügynökség képviselője az amerikai sajtónak. A világhírű, Oscar-díjas színésznő azután veszítette el az ügynökségét, hogy a hétvégén felszólalt egy palesztinpárti tüntetésen New Yorkban.

A Guardian beszámolója szerint Sarandon több hasonló rendezvényen is részt vett az elmúlt hetekben, és a következő mondatával váltott ki komoly kritikákat: „Sok ember fél most zsidóságuk miatt, és közben ízelítőt kapnak abból, hogy milyen lehet muszlimnak lenni ebben az országban.” Beszédében, amiről természetesen azonnal terjedni kezdtek a virális videóklipek, másokat is arra buzdított, hogy álljanak ki a palesztinok mellett, és úgy fogalmazott, hogy az emberek egyre inkább elkezdtek kérdéseket feltenni és kiállni az igazukért, elkezdtek utánanézni dolgoknak, és „eltávolodni attól az agymosástól, ami még gyerekkorukban kezdődött el”. Sarandon megköszönte a helyi zsidó közösség támogatását is, akik kiálltak a palesztinok mellett.

A lap felidézi, hogy Sarandon emellett továbbosztotta a pinkfloydos Roger Waters twitteres posztját is, és ez is sokak számára felháborító volt, mivel Waterst évek óta kritizálják sokan antiszemitának tartott megnyilvánulásai miatt. A zenész mindvégig tagadta, hogy antiszemita lenne, és legutóbb arról beszélt, hogy egész életében felszólalt az autoriter rendszerek és az elnyomás ellen.

A Guardian kitér arra is, hogy az Egyesült Államokban több híresség számára is gondot jelentett, hogy kiálltak a palesztinok mellett: a Sikoly VI-ban játszó Melissa Barrerát kirúgták a Sikoly VII stábjából, mert a produkciós cég antiszemitának találta pár közösségi médiás posztját. Barrera arról posztolt Instagramon, hogy támogatja a palesztinokat, és Izrael "népirtást" követ el, brutálisan gyilkolnak meg palesztin anyákat és gyerekeket, mindezt arra fogva, hogy a Hamászt akarják elpusztítani.