Négynapos tűzszünetben egyezett meg Izrael és a Hamász

Az izraeli kormány és a Hamász szerda este négynapos tűzszünetről, illetve fogolycseréről állapodott meg: a palesztin terrorszervezet ötven izraeli túszt fog szabadon engedni, cserébe 150 izraeli börtönben lévő palesztin szabadon bocsátásáért. Megállapodást kötöttek arról is, hogy humanitárius segélyszállítmányok juthatnak be a másfél hónapja rendkívül heves támadások alatt álló gázai területekre.

A darabig titokban zajló tárgyalásokat Katar mediálta, de amerikai tisztviselők is részt vettek azokon, és napok óta szivárogtak ki részletek arról, hogy közel lehet a megállapodás. A Reuters felidézi, hogy a Hamász jelenleg több mint kétszáz izraeli állampolgárt tarthat túszként, akiket még az október 7-ei terrortámadás után raboltak el.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalának közleménye szerint a Hamász ötven nőt és gyermeket fog szabadon engedni négy nap alatt, amíg nem lesznek majd harcok, és minden további 10 elengedett izraeli túsz egy újabb harcmentes napot hozhat. Netanjahu közleménye nem tért ki a szabadon engedni tervezett palesztin foglyokra.

A Hamász ugyanakkor azt közölte, hogy 150 palesztin nőt és gyereket fognak kiengedni izraeli börtönökből, és az izraeli tűzszünet azt is jelenti, hogy több száz segélykamion juthat be Gázába, megpakolva orvosi eszközökkel, gyógyszerekkel és üzemanyaggal. Elmondásuk szerint Izrael abba is beleegyezett, hogy a négy nap során senkit sem fognak megtámadni vagy letartóztatni Gáza területén.

A megállapodást üdvözölte Joe Biden amerikai elnök és a katari kormány is. Utóbbi szintén megerősítette, hogy palesztin foglyok is szabadulhatnak. A tűzszünet pontos kezdetét 24 órán belül bejelentik.

Ez az első tűzszüneti megállapodás az október 7-ei terrortámadás óta, Netanjahu ugyanakkor közölte azt is, hogy Izrael célja nem változott, és továbbra is háborúban állnak, el akarják pusztítani a Hamászt, és elérni azt, hogy Gázából senki ne jelenthessen fenyegetést Izraelre.

Az izraeli sajtó értesülései szerint az első túszok szabadon engedése már csütörtökön megtörténhet, és várhatóan külföldi, illetve kettős állampolgár túszokat is elengednek majd. Azért van szükség 24 órára a megállapodás érvénybe lépéséhez, mert az izraeli állampolgároknak amúgy joguk van kérni a legfelsőbb bíróságot, hogy akadályozza meg a palesztin foglyok szabadon engedését.

Palesztin szervezetek elmondása szerint összesen 7800 palesztint tartanak fogva izraeli börtönökben, köztük 85 nőt és 350 kiskorút. A katari főtárgyalók szerint a Nemzetközi Vöröskereszt segít majd Gázán belül a túszok kiszabadításában.