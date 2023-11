Pénzért cserébe írt fel egy orvos erős nyugtatókat egy gyógyszerfüggő betegnek

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy orvos és asszisztense ellen, akik pénzért cserébe rendszeresen írtak fel erős nyugtatókat egy gyógyszerfüggő betegnek, olvasható az ügyészség honlapján.

A vádirat szerint a Ráckevei járás egyik településén háziorvosi feladatokat ellátó elkövetőnél és asszisztensénél rendszeresen megjelent rendelési időben a körzetükbe tartozó, egyébként gyógyszerfüggő férfi elkövető és annak felesége. A férfi megkérte az orvost, hogy saját, illetve felesége nevére rendszeresen írjon fel erős nyugtató- illetve altató gyógyszereket és ezért cserébe pénzt ajánlott.

Az orvos tudomásával és hozzájárulásával az asszisztense 2022 januárja és 2023 április vége közötti időszakban közel 500 esetben a férfi, további 500 alkalommal a felesége nevére írt fel erős, vényköteles nyugtató gyógyszert. Emellett a gyógyszerfüggő elkövető azt is elérte az orvosnál ugyanebben az időszakban, hogy rokonai nevére is írjon fel ilyen gyógyszereket mintegy 1000 alkalommal, de azokat is ő vette illetve használta fel.

A gyógyszerek felírásáért a férfi rendszeresen fizetett különböző összegeket az orvosnak illetve esetenként az asszisztensnek is. A rendeléslátogatások egy részében a gyógyszerfüggő férfit felesége is elkísérte, aki ekkor mind a megbeszélésekben mind a pénz átadásában is részt vállalt. Mindezek mellett a háziorvos igazolhatóan további 7 betegétől is elfogadott hálapénzt receptfelírásért, beutalóért, orvosi vizsgálatért, illetve igazolásért.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat által felderített ügyben a Pest Vármegyei Főügyészség az orvos és asszisztense ellen többrendbeli, minősített vesztegetés elfogadásának bűntette, míg a gyógyszerfüggő beteg és felesége ellen üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette miatt emelt vádat.