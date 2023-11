A holland választások szélsőjobbos nyertese már keresi a koalíciós partnereket

Hollandiában a szélsőjobboldali, Bunyós Pityuval barátkozó Geert Wilders Szabadságpártja (PVV) minden előrejelzést felülmúlva 37 mandátumot szerzett a 150 fős hágai parlament alsóházában. Ezzel jóval megelőzte fő riválisát, a Frans Timmermans volt EU-biztos vezette baloldali pártszövetséget, ami 25 mandátummal végzett a második helyen, de megelőzte a 24 mandátumot szerző Mark Rutte távozó miniszterelnök konzervatív Szabadság és Demokrácia Néppártját (VVD) is.

A Reuters szerint az NRC című holland jobbközép napilap úgy fogalmazott, hogy „a Rutte-korszak egy jobboldali populista lázadással ér véget, ami alapjaiban rengeti meg Hágát”.

photo_camera Fotó: REMKO DE WAAL/AFP

A Trump-frizurás Wilders hatalmas választási győzelme után most elkezdheti a koalíciós partnerek keresését, aminek a Reuters szerint nagy hatása lehet nemcsak Hollandiában, de Európában is. Mert ahogy írják, az iszlámellenes Wilders azon túl, hogy „nagy rajongója Magyarország euroszkeptikus miniszterelnökének, Orbán Viktornak”, megfogadta, hogy megállítja a bevándorlást, csökkenti az Európai Unióba történő holland befizetéseket, illetve megakadályozza az új tagok – köztük Ukrajna – belépését. És ha már EU: korábban azt is mondta, hogy népszavazást tartana az EU-ból való kilépésről, amit természetesen már most elneveztek Nexitnek.

Wilders Szabadságpártja, a VVD és Pieter Omtzigt centrista pártjának (NSC) koalíciója együttesen 81 mandátummal rendelkezne, de ahhoz, hogy koalícióra lépjenek egymással, valószínűleg még hónapokig tartó tárgyalásokra lesz szükség. Ami viszont egészen biztosnak tűnik, hogy Wilders egyik párttal sem tudna olyan kormányt alakítani, ami osztaná az EU-ellenes elképzeléseit.

Győzelmi beszédében azt mondta: „Kormányozni fogunk.” Ehhez hozzátette, biztos benne, hogy meg tudnak majd állapodni a többi párttal.