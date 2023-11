Csak decembertől lesz a fűtés a János kórház pszichiátriáján

Október közepén derült ki, hogy a kórház 4 osztályán is fűtési gondok vannak, a belgyógyászaton például voltak orvosok, akik kabátban dolgoztak. A pszichiátrián még mindig nem sikerült javítani a hibát. A Szent János Kórház a hvg.hu-nak most azt mondta, továbbra is dolgoznak a fűtési rendszer helyreállításán. A munkák miatt „a pszichiátriai fekvőbeteg felvételt a betegérdekeket szem előtt tartva” átmenetileg lemondták, új betegeket pedig csak a fűtési rendszer helyreállítása után vesznek fel. Reményeik szerint erre december első felében kerülhet sor.

A kórház kommunikációs vezetője, Sebők-Tóth Kata a lapnak megerősítette, hogy a pszichiátrián kezelt betegek egy részét hazaküldték. Egyes betegeket pedig olyan osztályokra helyeztek át, ahol van fűtés.