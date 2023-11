Borsodban akár 10-15 centi hó is eshet

Nagyon úgy tűnik, hogy tényleg itt a tél, legalábbis az Időkép szerint északon és északkeleten fel lehet készülni az első nagyobb havazásra. Előrejelzésük szerint hétfő éjjel egy mediterrán ciklonnak köszönhetően bár az ország nagy részén eső várható, az enyhülés északra és északkeletre későbbb ér el, így ott nem eső, hanem hó eshet majf.

A legtöbb hó az Időkép szerint a borsodi, zempléni térségében hullhat, azt írják, kedd estig akár síkvidéken is 10 centimétert meghaladó hóréteg alakulhat ki, a hegyekben pedig ennél is több, akár 15-20 centiméter is.