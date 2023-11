Szombat éjjel ismét látni lehetett Magyarországról a sarki fényt

A prédikálószéki kamerán idén 13. alkalommal is feltűnt a sarki fény, írja az Időkép.

További különleges égi jelenségeket is látni lehetett szombat éjszaka. A meteorológiai portál arról számolt be, hogy Hold körül többen is halót figyeltek meg, valamint a kevésbé felhős tájakon a Jupiter-Hold együttállását is meg lehetett figyelni.

És akkor gyors fogalommagyarázat: a sarki fény a Föld északi (vagy déli) sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék, elsősorban protonok és elektronok által keltett időleges fényjelenség, nálunk értelemszerűen az északi sarki fény látszik. A halo pedig a Nap vagy a Hold körül megjelenő optikai jelenség, amit a felső troposzférában lévő, fátyol- és pehelyfelhőkben képződött jégkristályok okoznak.