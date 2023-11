Bár az ország nyugati részei néhol már szombat reggel és napközben kifehéredtek a futó hózáporok után, este már a középső tájakon is lehullott a hó - helyenként mérhető, 1-2 centis hótakaró is ki tudott alakulni. Az Időkép szerint Cegléden például szombat este hullott idén először a hó, és rövid idő alatt nagyjából 1 centiméter vastagságú hótakaró borította be a várost.

A Tisza vonalán is hullott néhol a hó. Lakiteleken például így nézett ki a szombat esti havazás: