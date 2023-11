Másfél év alatt 171 millióval húzott le egy idős, beteg embert, már a halála előtt árusítani kezdte a lakását

Alig, hogy egy feltételes szabadlábra helyezéssel kiszabadult a börtönből, máris újabb áldozatot talált magának egy ötvenes éveiben járó csaló. Az este 2018 tavaszán kezdődött, amikor a férfi egy Balaton-parti településen megismerkedett az akkor 76 éves, rossz egészségi állapotú sértettel, aki 2020 júniusában el is hunyt.

Ez alatt a szűk két év alatt a csaló teljesen behálózta az idős férfit. Az ügyészség közleménye szerint a mentálisan is hanyatló embert elidegenítette a családjától, a budapesti és Balaton-parti ingatlanaira eltartási szerződést kötött vele, de úgy, hogy a szerződéssel is átverte, például az ingatlanok összértékét a valós közel 100 millió helyett 55 millió forintban állapították meg a szerződésben.

A csaló levetette az idős férfival annak számlájáról az összes pénzt, a másfél év alatt több mint 72 millió forintot. További három, összesen mintegy hárommillió forint értékű képet is elvitt tőle – azokat eladta, a pénzt eltette –, valamint csaknem hárommillió forintnyi kölcsönt is felvetetett fel az idős emberrel. A megfelelő orvosi ellátásról és a férfi speciális gyógyszereiről viszont nem gondoskodott. Az idős férfi 2020 júniusában hunyt el, az elkövető azonban már 2020 májusában árusítani kezdte a Balaton-parti ingatlant, melyet mintegy tíz nappal a sértett halála után el is adott.

A férfi ellen csalás, sikkasztás és gondozási kötelezettség elmulasztásának bűntette miatt emeltek vádat, az ügyészség börtönbüntetést indítványozott ellene, méghozzá úgy, hogy feltételes szabadságra se bocsáthassák és a korábbi feltételes szabadságát is szüntessék meg. Kezdeményezték emellett a bűncselekménnyel megszerzett vagyon vagyonelkobzását.