Budapesten a nők 77 százaléka dolgozik, Észak-Magyarországon pedig kevesebb mint 63 százaléka

Átlagosan 9 százalék körül van Magyarországon a férfiak és nők foglalkoztatási aránya közötti különbség, Európában előfordulnak ennél jóval nagyobb arányok is, de van olyan ország is, ahol nincs különbség – írja a G7 az Eurostat most közzétett, 2022-re vonatkozó adatai alapján.

Budapesten 6,5 százalékpont volt a nemek közötti foglalkoztatási különbség, az Észak-Magyarország régióban viszont ennek több mint a dupláját, 13,5 százalékot mértek.

A teljes magyar népességben a férfiak körülbelül 79 százaléka, a nőknek viszont csak 70 százaléka dolgozik. Budapesten a nők 77 , Észak-Magyarországon viszont kevesebb mint 63 százaléka dolgozik. Ahogy a G7 is írja, a nők kisebb arányú foglalkoztatottságának sok oka lehet, de gyakran fontos tényező a munkaerőpiaci szegregáció, amit az unióban csökkenteni szeretnének.

A 9-10 százalékpontos adat egyébként közepesnek számít az unióban, alacsonyabb mint a cseh vagy lengyel átlag, és csak kis mértékben magasabb, mint a szlovák.

A nemek közötti foglalkoztatási különbség viszont inkább észak-déli, mint gazdasági alapú megosztottságot mutat. A legnagyobb különbség – a férfiak javára – Görögországban, Dél-Olaszországban és Románia keleti régióiban van.

Mínusz százalékpontos értéket csak két helyen mértek: Litvániában a fővárosi régióban (-1,2), és Finnországban, a Helsinkitől északra húzódó sávban (-0,2). Vagyis ezekben a régiókban a nők nagyobb része dolgozik mint a férfiaké.