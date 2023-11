Hosszan tartó betegség után, 65 éves korában meghalt Shane MacGowan, a kelta punkot játszó Pogues énekese és dalszerzője. – írja a Guardian. Egyik legismertebb dala a Fairytale of New York című karácsonyi dal volt. MacGowan 1957-ben, karácsonykor született az angliai Kentben.

A Pogues 1982-ben alakult meg, Shane MacGowan volt az első frontemberük, de 1991-ben otthagyta a zenekart alkoholproblémái miatt. A Pogues először a Clash volt énekesével, Joe Strummerrel helyettesítette őt, majd Spider Stacy vette át a helyét. Az együttes végül 1996-ban feloszlott, majd 2011-ben újra összeálltak. Az együttes eredetileg Pogue Mahone néven alakult, ami az ír póg mo thóin (magyarul: csókold meg a seggem) angolos változata.

1994-ben jelentette meg saját együttese, a Shane MacGowan and The Popes első albumát, a The Snake-et. Az album első kislemezének borítón a keresztre feszített MacGowan képe került, ami komoly vihart kavart. A második kislemez a That Woman's Got Me Drinking volt, amin Johnny Depp gitározott, aki a videóklipben is szerepelt. 1997-ben jelent meg az együttes második nagylemeze, a The Crock of Gold. 2003-ban az együttes fellépett a Szigeten is.

MacGowan 2022 decemberében vírusos agyvelőgyulladással került kórházba, utána több hónapot töltött intenzív osztályon.