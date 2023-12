Hackertámadások: fel tudja venni a harcot a független sajtó Magyarországon?

link Forrás

A magyar független sajtót rendszeresen érik támadások, de ezek eddig elsősorban politikai vagy ideológiai jellegűek voltak. A szerkesztőségeknek most már azonban informatikai támadásokkal is számolniuk kell. Csak ez elmúlt 3 évben már 40 magyar weboldalt bénítottak le a hackerek. Az úgynevezett DDoS-támadások esetén elsősorban olyan oldalak váltak elérhetetlenné az olvasók számára, amelyek kritikusak a magyar kormánnyal szemben. Megoldást nehéz találni, de a médiacégeknek komoly pluszköltségeket okoz a védekezés. Már a Nemzetközi Sajtóintézet, az International Press Institute is figyelmeztette az EU-t a magyarországi támadások miatt. A probléma ugyanakkor világszerte ismert, megmutatjuk a legfontosabb állomásokat.