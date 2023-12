Több mint kétszáz gázai célpontra mért csapást Izrael

Heves harcok dúlnak ismét a Gázai övezetben, miután véget ért az egyhetes tűzszünet pénteken, írja a BBC. Az izraeli légierő 200 célpontra mért csapást, a beszámolók szerint az övezet déli részét is támadta, rakéta robbant az egyiptomi határnál fekvő Rafah városában is, Hán-Júniszra röplapokat szórtak, amiken a település elhagyására szólították fel a palesztinokat. Eközben a Hamász több mint 50 rakétát lőtt ki dél-izraeli településekre, a Gázai övezettel szomszédos kibucok és Szderót város mellett légiriadó volt a távolabb fekvő Askelónban is.

photo_camera Fotó: SAID KHATIB/AFP

A háború második fázisa előtt állunk,



közölte az izraeli hadsereg vezérkara pénteken. A tervek szerint a közeljövőben a szárazföldi csapatok bevonulnak a Gázai övezet déli részére is.