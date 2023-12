A hó és latyak uralja majd a szerdát

Egyre nagyobb területen esik a hó a Dunántúlon és a Duna vonalában is, a havazás pedig folytatódik szerdán napközben is, bár Budapesten most épp az eső esik, ami a hóval keveredve klassz latyakot képez.

Az MTI a Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján azt írja, szerdán éjfélig a Dunántúlon és a Duna vonalában 5-15 centis, vizes, tapadó hóréteg alakulhat ki.

Kevésbé latyakos és ennél is több, akár 20 centis hóval leginkább a Bakony, a Vértes és a Gerecse 200-300 méter feletti részein lehet majd találkozni.

Az előrejelzések szerint csütörtökön már az ország keleti részein is várható havazás.