Több ezer OTP Simple felhasználó fiókját törték fel kedd este

Miután a Telex több olvasója is megírta kedd este, hogy feltörték az OTP Simple fiókjukat, a bank a megkeresésükre megerősítette a hírt, miszerint:

más, nem OTP-s felület(ek)en eltulajdonított felhasználónév/jelszó kombinációkkal digitális adattolvajok robotizált módszerrel több ezer felhasználó fiókját valóban feltörték, és megváltoztatták a regisztrált e-mail címeket.

Az OTP azt írta, hogy „az alkalmazásban rögzített bankkártyák CVC kódjainak hiányában a feltört fiókokból fizetési tranzakciót nem tudtak indítani, így anyagi kár nem történt. A Simple az érintett fiókokat haladéktalanul blokkolta, a helyreállításról és a szükséges tájékoztatásról hamarosan gondoskodunk”.

A blokkolt fiókok tulajdonosai viszont a bankkártyájukat az alkalmazáson kívüli módokon tudják továbbra is használni. Ugyanakkor felhívták arra a felhasználók figyelmét, hogy ha az OTP Simple alkalmazásban ugyanazt a jelszót adták meg, mint más fiókok esetében, akkor az adattolvajok most azokat is fel tudják törni.

A Simple feljelentést tesz az adattolvajok ellen, és a felhasználók biztonsága mellett a fiókok visszaállításáról is gondoskodik.