Meghalt Ladányi János szociológus

„Az éjjel elhunyt Ladányi János szociológus-professzor, az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb magyar társadalomtudósa” – írja facebook oldalán Horváth Aladár, a Roma Parlament elnöke. Horváth szerint Ladányi „életét és munkásságát elméleti és cselekedeti szinten is az egyenlőtlenség, a kirekesztés csökkentésének és felszámolásának szentelte”.

„Tudományos tevékenysége mellett fizikailag is a romák mellé állt: a rendszerváltás hajnalán komplex falufejlesztési munkát végzett Csenyétén, majd rehabilitációs programot írt Cserehátnak - nem rajta múlott a sikertelenség. Emberi jogi mozgalmi feladatot is vállalt a Wallenberg Egyesületben, amelynek tényfeltárójaként döntő szerepe volt a miskolci gettóellenes küzdelmünk sikerében. Másfél évtizedig kurátora-szakmai tanácsadója volt a Roma Polgárjogi Alapítványnak: mellettünk volt a fehérvári Rádió utcai romák elüldözése elleni küzdelemben, ahogy a Garay utcai kilakoltatásnál is vállalta a bilincselést, hogy megakadályozzuk egy cigány család utcára pakolását. Személyében a legnagyobbak között említhető, köztársaságpárti, baloldali tudóst gyászol az ország, s benne mi, a roma polgárjogi mozgalom tagjai” – írja.



A 74 éves szociológusról a főpolgármester is megemlékezik. „Kevesen tudtak nála többet arról, hogy a hely, ahová születtünk, milyen mértékben határozza meg azt, amivé válunk. Egyszerre volt tudományos kutatója és elszánt ellenfele a kirekesztésnek, a szegregációnak, a társadalmi egyenlőtlenségeknek” – írja Ladányiról Karácsony Gergely.