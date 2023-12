Véletlenül egy rendőrtiszt padlásán próbált elbújni egy cigarettacsempész

Egy birtokukba került információ alapján ellenőriztek egy debreceni ingatlant a pénzügyi nyomozók a pénzügyőrökkel közösen. Ott egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakost és egy ukrán-magyar kettős állampolgárságú személyt érték tetten nagyobb mennyiségű adózatlan cigaretta pakolása közben – áll a NAV közleményében. Amikor észrevették a hatóság embereit, a gyanúsítottak megpróbáltak elmenekülni, de mindkét férfit sikerült elfogni. Nem is akárhogy. Egyikük épp egy közelben lakó rendőrtiszt házának padlására bújt el, de lebukott. Külön érdekessége az ügynek, hogy egy cseh diplomata rendszámú mikrobuszt is használtak a csempészéshez. A magyar hatóságok most azt is vizsgálják, ez jogosan volt-e az autón. Összesen 139 500 doboz, 300 millió forint értékű cigarettát találtak náluk, amit a pénzügyőrök azonnal lefoglaltak. Ellenük most különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik nyomozás, a két férfi akár 8 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

(MTI - a borítókép illusztráció)