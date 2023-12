Vádat emeltek 27 német szélsőjobboldali ellen, akik az ügyészség szerint puccsal tervezték átvenni a hatalmat

photo_camera Reuss herceget elviszi a rendőrség 2022. decemberében Fotó: BORIS ROESSLER/dpa Picture-Alliance via AFP

Meg akarták dönteni a demokratikus német alkotmányos rendet, nem fogadják el az alkotmányt és az állami szervek joghatóságát - véli az ügyészség a Reichsbürger, vagyis a Birodalom Polgárai nevű német szélsőjobboldali szervezet 27 tagjáról, akik ellen erőszakos puccs szervezése miatt emeltek vádat. A titkosszolgálati becslés szerint durván 23 ezres tagságú szervezet központi figurája egy német arisztokrata, XIII. Heinrich Reuss herceg.



A konkrét puccs szervezését 2021-ben kezdték. A tervük az volt, hogy kis csapat fegyveressel elfoglalják a német parlament, a Bundestag berlini épületét, majd Reuss herceget teszik meg államfőnek, aki azonnal béketárgyaláskat kezd a II. világháborút megnyerő szövetséges hatalmakkal.

Az ügyészség szerint a herceg megpróbált találkozókat szervezni orosz diplomatákkal, hogy a puccshoz megnyerje az orosz kormányzat támogatását.

Az terv holdkórossága ellenére az összesküvőknek tényleg voltak magasabb politikai kapcsolataik. Az akkoriban a Bundestag szélsőjobbos AfD-frakciójában ülő Birgit Malsack-Winkemann személyében olyan társuk volt, aki többüknek belépőkártyát szerzett a parlament több épületéhez is. Sikeres puccs esetén jutalmul ő lett volna az új igazságügyminiszter. A Reichsbürger tagjai több rendőr és katona beszerzezésével is megpróbálkoztak. A vádirat szerint számoltak azzal, hogy a puccs sikere érdekében gyilkolniuk is kell majd. A szervezetnek 380 lőfegyvere és 148 ezer lőszere volt a lebukásuk idején.

(via BBC)