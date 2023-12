Elloptak egy gigantikus, négy méter magas, ezerkilós Van Gogh-szobrot, valószínűleg viccből

Ellopták az észak-hollandiai Assen városában Vincent van Gogh nemrégiben felállított, négy méter magas, ezer kilogrammos szobrát. Feltételezhető, hogy a holland festőt ábrázoló szobor keddre virradóra tűnt el.

Az angol nyelvű holland hírportál, a Dutchnews.nl azt valószínűsíti, hogy valamilyen különös tréfálkozás miatt tűnt el a szobor a helyéről. Az elkövetők ugyanis a talapzatának támasztva üzenetet hagytak hátra, amelyre azt írták: "Tegnap este kicsit meglepődtem, most pedig máshol találom magam az ecsetemmel".

Kjelt Vosjan a szobor felállításáért felelős Vaart in Assen egyesület munkatársa is azt mondta: „Legalább az jó hír, hogy maradt egy tábla, ami azt mutatja, hogy valami játékos esettel állunk szemben. De természetesen mihamarabb vissza akarjuk kapni a szobrot”. Az egyesület most a közeli vállalkozások biztonsági kameráinak felvételét próbálja megszerezni, hogy azonosítsa a tolvajokat.

photo_camera A szobor



photo_camera És a tábla



Azt feltételezik, hogy az eset egy előrehozott szilveszteri tréfa lehet, ami annak lehetőségét hordozza magában, hogy a szobor újév után újra felbukkanhat. „Az ilyen típusú szilveszteri csínytevések gyakoriak itt, északon”.

A szobrot szeptemberben helyezte el a Vaart in Assen egyesület a Het Drents Múzeum által szervezett, Van Gogh életét bemutató, „Utazás Vincenttel - Van Gogh Drenthében” című kiállításra, írja az MTI. A több mint négy méter magas és 1000 kilogrammot nyomó szobor a holland festőt ábrázolja, aki bal karja alatt a De Turfschuit, azaz A tőzeghajó című festményét tartja. Az alkotás egyike annak az öt festménynek, amelyeket Van Gogh 1883-ban Drenthében készített.

A szobor az eredeti tervek szerint január 7-ig maradt volna a város utcáján.