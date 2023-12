A megtakarítások fontos, de még mindig gyakran elfelejtett szabálya

Olyan kiszámíthatóan történik ez, mint, mint hajnalban a napfelkelte: ha borúsabbra fordulnak a gazdasági kilátások, egyből sokkal többen kezdenek el megtakarításokban gondolkodni. És az elmúlt időszakban bőven láthattuk, hogy váratlan események hogyan tudják úgy felkavarni a világot, hogy az közvetlenül befolyásolja az életünket, így aztán a megtakarítások jelentősége is nőtt.

Ha megtakarításokban gondolkodunk, a legtöbben a kiszámíthatóságot és a biztonságot tartjuk a legfontosabbnak, teljes joggal. De vannak további szempontok, melyeket érdemes lehet szem előtt tartani.

Az egyik fontos, de mégis sokszor elfelejtett szabálya, hogy nincs olyan, hogy túl kevés.

Persze, ha lakásra gyűjtünk, akkor az az időnként félretett pár száz forint tényleg kevésnek tűnhet, de minden más esetben érdemes már a kisebb félretett összegeket is komolyan venni, mert ezek a kezdő takarékoskodók számára talán meglepően gyorsan tudnak összeállni egy már szabad szemmel is látható, sok mindenre felhasználható keretté.

Szerencsére ezt a fajta takarékoskodást ma már egyre több eszköz segíti. Az OTP Bank például nyáron indította el az internetes felületén és a mobilos alkalmazáson belül elérhető Persely funkciót, ami épp a kisösszegű megtakarítások kezelésében nyújt segítséget.

A Perselyt az OTP Banknál forint fizetési számlával rendelkező ügyfelek vehetik igénybe, és az elindításához nem kell bemenni bankfiókba, elég az internetbankban vagy a mobilapplikáción keresztül igényelniük. Utána pedig akár több perselyt, azaz személyre szabott célt is létrehozhatnak, aszerint, hogy meddig vagy mennyit szeretnének félretenni, és innentől tényleg csak pár kattintás lesz a takarékoskodás. Mindezt ráadásul ingyen: a perselyekbe történő eseti és rendszeres átvezetések, valamint a kapcsolt fizetési számlára történő visszavezetések is díjmentesek.

A Perselyt az OTP Bank a saját pénzügyeik kezelésének kérdésével még csak ismerkedő fiatalabb korosztálynak is ajánlja: azoknak is, akik eddig egyetem vagy pályakezdés mellett keveset gondolkoztak a takarékoskodáson, de most akár csak egy kávé árát időnként félretéve tudatosabban szeretnék a jövőben a pénzügyeiket.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A fenti termékek és szolgáltatások részletes feltételeiről az ismert csatornákon keresztül tájékozódhatnak. Az OTP Bank fenntartja annak jogát, hogy a tájékoztatásban szereplő termékek és szolgáltatások kondícióit módosítsa.