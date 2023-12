Alföldi: A független színházak nem élhetik túl ezt a rendszert

„A kultúrpolitika elvei világosak: aki nem azt szajkózza, amit elvárnak tőle, az nem kap pénzt” – nyilatkozta a Magyar Hangnak Alföldi Róbert színész-rendező, aki szerint az alkotók ebbe a művészi és egzisztenciális bizonytalanságba előbb-utóbb belefáradnak. Ha marad a jelenlegi rendszer vagy még ennél is rosszabb jön, akkor a független társulatok megszűnhetnek.

Alföldi szerint a kultúra minden területén ez a végcél, „csak azok maradnak talpon, akik a hatalom üzenetét közvetítik”. A művész semmi esélyt nem lát arra, hogy a független színházak túlélhetik ezt a rendszert.

A hatalom kegyeit nem keresi , szembe is köpné magát és az elmúlt harminc évét, ha így tenne.

photo_camera Alföldi Róbert Fotó: Halász Júlia

Alföldi beszélt arról is, hogy érti Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját, hiszen mindketten átélték ugyanazt. Vidnyánszky úgy érzi, hogy a színházi szakma nem fogadta be, cselekedeteit az ebből fakadó sértettség motiválja. „Választhatjuk azt az utat, amelyen az említett úriember elindult, és elpusztíthatunk mindent, ami az utunkba kerül - mondta. - Vagy akár szembe is nézhetünk a problémával, elfogadhatjuk a helyzetet, és így nem a haragból fogalmazzuk meg önmagunkat.” Alföldi szerint sértett ember nem tud hiteles művészi pályát építeni, a sértettség kizárja a szabadságot.

A színész-rendező magáról azt mondta, hogy őt a szakma ugyan nem rekesztette ki, de nem is tartozik egyik istállóhoz sem.