Megtakarítás, adómentesen? Van eszköz, amivel ez nem csak álom

Az infláció és a világban tapasztalt bizonytalanságok nyomán ismét sokak számára fontosabbak lettek a megtakarítások, és az idei nyár és ősz egyik befektetésügyi slágere a Tartós Befektetési Számla (TBSZ) lett a közép- és hosszú távú befektetésben gondolkodók számára. Nem csoda, hiszen a nyáron bevezetett szociális hozzájárulási adó nem érintette ezeket a számlákat, sőt, az itt elhelyezett befektetésekkel akár a teljes adómentesség is elérhető.

Megnőtt a számlák iránti érdeklődés az OTP Bank ügyfelei között is, ami persze nem meglepő: a 2023-as Öngondoskodási Index kutatásának eredményéből is látszik, hogy a bankszámlával rendelkező magyarok egyre tudatosabban kezelik és követik a pénzügyeiket.

Az elmúlt bő két év azonban alaposan átrendezte a megtakarítások bevett formáját is: a megugró infláció miatt még fontosabb kérdéssé vált, hogy az egyes megtakarítások mennyire értékállóak, ahogy továbbra is fontos az a szempont is, hogy kell-e adót fizetni a hozamok után. A Tartós Befektetési Számla nemcsak szocho mentes megtakarítás, de kamatadó (SZJA) mentességet, vagy legalábbis adómegtakarítást nyújt, attól függően, hogy a számlát meddig tartjuk meg:

a 15%-os SZJA helyett 3 év után 10 százalékos adót kell fizetni, 5 év után pedig mentesülhetünk az adó megfizetése alól.

Arról, hogy kinek ajánlják ezt a megtakarítási számlatípust, Fabriczki Rita, az OTP Bank Megtakarítási termék- és szolgáltatásmenedzsment területének vezetője elmondta:

„A TBSZ minden olyan, megtakarítani szándékozó ügyfelünk számára kedvező megoldást jelent, akik minimum 3-5 éves időtávon gondolkodnak és szeretnének adót megtakarítani. Ugyanakkor a számla az 5 év elteltével meghosszabbítható, így hosszú távú befektetések esetén is alkalmas az adóteher csökkentésére. Az OTP Banknál a kamatjövedelmek után fizetendő 13%-os szociális hozzájárulási adó bevezetését követően, júliustól szeptemberig tartó időszakban kb. négyszer annyi számlát nyitottak, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában.”

Alaposabb információkat az OTB Bank oldalán lehet olvasni a TBSZ-ről, de pár részletet még érdemes külön kiemelni:

A Tartós Befektetési Számla az éven belül bármikor megnyitható, létrehozása a befizetési időszakkal, közismertebb néven „gyűjtőévvel” kezdődik. Ez a számla megnyitásától kezdődően az adott év december 31-ig tart.

A számlanyitás alkalmával minimum 25 000 forintot kell elhelyezni a számlán, ezt követően mindenki tetszőleges összeggel növelheti ezt az összeget a számlanyitás évének (gyűjtőév) végéig. A következő évtől már nincs lehetőség több pénzt helyezni a számlára, de a portfolió szabadon átrendezhető.

A számlanyitás évét követő január 1-jétől kezdődik a lekötési időszak, ami 3, illetve 5 évig tart.

Minden évben nyitható új TBSZ számla, ezáltal adott a lehetőség a folyamatos, akár adómentes megtakarításra

A teljes futamidő alatt (lekötési időszak alatt is) a megtakarítás szabadon kezelhető és a piaci várakozások függvényében rugalmasan átcsoportosítható az ügyfél kockázatviselő hajlandóságának, hozamelvárásainak megfelelően.

Amikor letelik a 3+2 év, két lehetősége van az ügyfeleknek: vagy meghosszabbítják a számlájukat, vagy véget ér a megtakarítás.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A fenti termékek és szolgáltatások részletes feltételeiről az ismert csatornákon keresztül tájékozódhatnak. Az OTP Bank fenntartja annak jogát, hogy a tájékoztatásban szereplő termékek és szolgáltatások kondícióit módosítsa.