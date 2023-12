Reykjavík felé gomolyog a hétfőn megrepedt izlandi vulkán füstje

photo_camera Láva hömpölyög a Reykjanes-félszigeten 2023 december 18-án Fotó: KRISTINN MAGNUSSON/AFP

Figyelmeztetést adott ki az izlandi meteorológiai szolgálat, miután hétfőn több mint három kilométeres repedés keletkezett egy vulkánon a szigetország dél-nyugati részén, a Reykjanes-félszigeten.

Az előrejelzés szerint a gomolygó füst és hamu hamarosan elérheti a kitöréstől 42 kilométerre fekvő főváros, Reykjavík légterét is, ahonnan még most is látni a kitörés helyszínét.

A lávafolyamhoz legközelebb eső, alig 4 kilométerre fekvő halászfalu, a 4000 fős Grindavik lakosságát már evakuálni kellett.

A füst szagát a kitörés helyszínétől 30 kilométerre is érezni lehet.

A kitörés nem volt előzmények nélküli: hetek óta intenzív földrengéseket észleltek a térségben. Még mindig lehet érzékelni a közelben talajmozgásokat.

A láva hétfőn másodpercenként körülbelül 100-200 köbméteres sebességgel áramlott kifelé, ami sokszorosa annak, amit az elmúlt években ugyanitt megfigyeltek.

Lakóépületeket, városi infrastruktúrákat és más helyszíneket, például a Kék Lagúnát is elérhetik még a lángok, de egyelőre nincs közvetlen életveszélyben senki.

A meteorológiai szolgálat azt közölte, hogy a kiáramlás egyértelműen lassul, ugyanakkor a vulkánból kitörő gázok elérhetik a fővárost, és ezért figyelmeztetést adtak ki.

2010-ben egy vulkánkitörés nyomán akkora hamufelhő keletkezett Izland felett, ami több napra megbénította az európai légi közlekedést. A BBC-nek nyilatkozó vulkanológus szerint ennek jelenleg nincs kockázata.

A rendőrség mindenkit figyelmeztetett, hogy maradjon távol Grindavík térségétől. (BBC)