Egyesülhet a Warner és a Paramount

Órákon keresztül tárgyalt kedden New Yorkban a Warner Bros. Discovery (WBD) és a Paramount Global vezérigazgatója. David Zaslav és Bob Bakish iparági források szerint a két multinacionális cég összeolvadásáról egyeztetett.

A WBD piaci értékét jelenleg 29 milliárd dollárra, a Paramountét 10 milliárdra becsülik, így a sikeres megállapodás semmiképpen sem két egyenrangú fél egyesülését jelentené. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a WBD a Paramount Globalt vásárolná fel, vagy anyavállalatát, a National Amusements Incorporationst.

A sikeres megállapodással egy szórakoztatóipari mamutvállalat jönne létre. A Paramount+ és az HBO Max egyesítésével a Netflixszel és a Disney+-al is felvehetné a versenyt a cégcsoport a streamingpiacon, miközben a médiában is megkerülhetetlen szereplővé válna, hiszen ugyanaz irányítaná a CBS Newst és a CNN-t is.

photo_camera A Warner Bros. logója Fotó: ERIC DERVAUX/Hans Lucas via AFP

A két cég egyesüléséhez mindenképpen szükség lesz a versenyhivatal hozzájárulására is. A menedzserek azonban bíznak benne, hogy a washingtoni kormány trösztellenes intézkedései ellenére is megkaphatják a zöld lámpát.



A Paramount egyébként nehéz helyzetben van. Óriási hitelállománya miatt hatalmas rajta a nyomás, hogy stratégiai partnert vagy potenciális felvásárlót találjon.

(via Axios)