A NASA megmutatta a tőlünk 2500 fényévnyire lévő karácsonyfát

Az amerikai űrkutatási ügynökség, a NASA az NGC 2264 kódnevű csillaghalmazról készült fotót időzítette az idei karácsonyi időszakra. Akiben felmerül a kérdés, hogy miért pont azzal, miért nem mondjuk az 55 éve, 1968. december 24-én a Hold felszínéről készült Földfelkeltével, annak megmutatjuk, miért.

photo_camera Fenyőfa 2500 fényév távolságból



Oké, a képben van némi csalás, ez ők maguk is leírják: a fotót 160 fokkal elforgatták a csillagászok által megszokott északi irányból, hogy úgy tűnhessen, mintha a „fa” csúcsa a kép teteje felé mutatna. Ezt leszámítva viszont nincs benne semmi trükk, a csillaghalmaz tényleg így néz ki, nem csoda, hogy Karácsonyfa-halmaz néven is emlegetik.

A NASA el is magyarázza, mit látunk a képen. A kék és fehér fények fiatal csillagok, amelyek a NASA Chandra Röntgenobszervatóriuma által észlelt röntgensugárzást bocsátanak ki. A Nemzeti Tudományos Alapítvány Kitt Peak-i 0,9 méteres teleszkópjának optikai adatai zöld színnel mutatják a ködben lévő gázt, ami megfelel a fa „tűleveleinek”, a Two Micron All Sky Survey infravörös adatai pedig fehér színnel mutatják az előtérben és a háttérben lévő csillagokat.

Az űrügynökségi leírásból az is kiderül, hogy ennek a Tejútrendszerben található csillaghalmaznak az égitestjei nagyjából 2500 fényévnyi távolságra vannak a Földtől. Vagyis még pár kábé ötszáz év, és az akkori emberség – ha lesz még – olyannak fogja látni őket, amilyenek akkor voltak, amikor Jézus megszületett.