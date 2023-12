Két egymást követő napon is gyereket szült egy amerikai nő, akinek két méhe van

A 32 éves amerikai Kelsey Hatcher, aki ritkaságszámba menő módon dupla méhvel született, két nap alatt kétszer is szült: kedden hozta világra az egyik, szerdán pedig a második lányát a birminghami Alabama Egyetem (UAB) kórházában. A lányokat testvéri ikreknek nevezik, még ha más-más napon is van a születésnapjuk. Az újszülöttek és az édesanya jól vannak, mostanra már haza is mentek a kórházból.

photo_camera Kelsey Hatcher az "ikrekkel"



A UAB szülészorvosa azt mondta, ez egy olyan eset volt, amit a legtöbb ember az ő szakmájában az egész pályafutása során nem lát.

Hatchernek 17 éves korában mondták el, hogy két méhe van, az UAB szerint ez egy olyan ritka veleszületett rendellenesség, amely a nők 0,3 százalékát érinti. Annak az esélye, hogy mindkét méhben teherbe essen, még ennél is kisebb, az UAB szerint egy az egymillióhoz.

A világszerte bejelentett esetek rendkívül ritkák. 2019-ben egy bangladesi orvos a BBC-nek azt mondta, hogy egy nő majdnem egy hónappal azután hozott világra ikreket, hogy koraszüléssel megszülte a másik méhében megfogant babát.

Hatchernek három korábbi, egészséges terhessége volt. Ezúttal azt hitte, hogy csak az egyik méhében terhes, amíg egy rutinszerű ultrahangvizsgálat során ki nem derült, hogy a második méhében is van egy baba.