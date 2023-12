Novák Katalin szerint az, hogy ő államfő lett, sokaknak jelzi, hogy ma Magyarországon semmi nem elérhetetlen egy nő számára

Novák Katalin ünnepi interjút adott a Hír TV-nek. Elmondta, hogy első női államfőként úgy gondolja, más nőknek is inspirációt és biztatást adhat, szerinte az, hogy ő köztársasági elnök lett, sokaknak jelzi, hogy „ma Magyarországon semmi nem elérhetetlen egy nő számára”.

A volt Fidesz-alelnök beszélt arról is, hogy „a másik embert tisztelnünk kell vagy tisztelnünk érdemes, és akkor is el kell, hogy fogadjuk őt, a személyét, hogyha nem értünk egyet azzal, amit a világról gondol, vagy amilyen véleményt, álláspontot képvisel”. Ha képesek vagyunk, mint embert, tisztelni a másikat, akkor könnyebb vitatkozni és kompromisszumot kötni – mondta.

Az orosz-ukrán háborúról azt mondta, karácsonykor gondoljunk a kárpátaljai magyarokra, ugyanis „náluk bármikor kopogtathatnak, hogy elvigyék a férfiakat a frontra, a szétszakított családok a fronton lévő családtagokért aggódnak”. Ilyenkor látszik, mekkora kincs az a béke, ami nálunk adott, de „fenyegető veszélyben van most is” – mondta.

A beszélgetés felénél a kérdező, Zavaros Eszter óriási kérdést szegez az államfőnek: „Béke és szeretet szerintem kéz a kézben jár, és ha már itt szenteste beszélgetünk, beszéljünk a karácsonyról, mert nemcsak a köztársasági elnökkel beszélek, hanem egy feleséggel, egy édesanyával, egy háziasszonnyal, és utalva az ön közösségi oldalára, amit én előszeretettel követek, látom azt, hogy ön nagyon szeret sütni, és hogyha van egy-egy szabad estéje, akkor például fantasztikus macaronokat készít, de ha jól láttam, már a mézeskalácsok is szépen sorban állnak, és azok is készen vannak, de egyébként, amikor a pápa idelátogatott áprilisban, akkor ön sajtos rudat készített neki, de nemcsak neki, hanem hajléktalanoknak is, és bencés diákoknak is. A sütés összekapcsolódik az ön mindennapi létével, amikor csak teheti, akkor odaáll, és ez egyfajta hobbi is, vagy egyfajta kötelesség az ön életében?”

Novák Katalin azt mondta: „Ezt is nagyon szeretem, amikor úgy tudok tenni-venni a konyhában, hogy körülöttem ott a családi élet, és bizony azt is, amikor már egyedül maradok a saját gondolataimmal, és ilyenkor sütök, ilyenkor valóban sütök, többek között stanglit vagy éppen most macaront.”

De beszélt arról is, hogy sajátkezűleg szeret ajándékot készíteni. Itt a teljes interjú: