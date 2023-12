Mégis elrendelte a nyomozást a kerületi ügyészség Orbán angol nyelvű honlapjának ügyében

„A kerületi ügyészség mégis elrendelte a nyomozást a miniszterelnök angol nyelvű honlapjának, a primeminister.hu ügyében” – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Ahogy írja, a rendőrség korábban elutasította a további vizsgálatot, Hadházy szerint „nevetséges indokkal”.

Korábban azért tett feljelentést, mert szerinte a 75 milliós ár „egészen pofátlanul túlárazott”, illetve mert a honlap csak 13 hónapon keresztül, a 2022-es választás másnapjáig működött, pedig 22 hónapig kellett volna. A rendőrség Hadházy szerint azzal dobta vissza a feljelentést, hogy nem gyanús, ha az állam valamit a piaci ár többszöröséért vesz meg.

Hadházy Ákos szeptemberben tett feljelentést az ügyben, akkor azt írta, szerinte az üzemeltetési költség is „nevetségesen magas, többszörösen túlárazott összeg”, és még a legmegengedőbb számítással sem lehetett volna több 15-20 millió forintnál.

Hadházy most arról is írt, hogy karácsony előtt a szerződésekbe is belenézhetett, és „nem szakértőként” azt látta, a 75 millió csak a „technikai feltételeket” fedte le, ami szerinte érthetetlen egy olyan honlapnál, ami gyakorlatilag csak a miniszterelnök beszédeinek angol nyelvű fordításait tette közzé.