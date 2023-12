Netanjahu a hitlerezésre: Erdogan az utolsó, aki erkölcsről prédikálhat nekünk

Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki népirtást követ el a kurdok ellen és újságírókat vet börtönbe, az utolsó ember, aki erkölcsről prédikálhat másoknak, közölte szerdán az izraeli miniszterelnök.

Benjamin Netanjahu azután írt erről a közösségi médiában, hogy a török elnök egy Ankarában tartott díjátadó ünnepségen azt mondta: az izraeli vezető semmiben sem különbözik Adolf Hitlertől. "Tett Netanjahu bármi olyat, ami kevesebb annál, mint amit Hitler csinált? Nem" - fogalmazott Erdogan.

„Erdogan, aki népirtást követ el a kurdok ellen és világrekordot állított be a börtönbe vetett ellenzéki újságírók számát illetően, az utolsó ember, aki erkölcsről prédikálhat nekünk” - írta Netanjahu, aki azzal is megvádolta a török államfőt, hogy dicséri a Hamász palesztin szervezetet, sőt fogadja is annak magas rangú vezetőit.

Benjamin Netanjahu védelmébe vette az izraeli hadsereget, amely - mint mondta - a legnagyobb erkölcsi értékkel rendelkezik a világon, és a világ legiszonyatosabb és legkegyetlenebb terrorszervezete ellen harcol.

Mi lesz Gázában?

Közben az izraeli hadsereg kiterjesztette szárazföldi offenzíváját a Gázai övezetben a terület középső részén található, sűrűn lakott városi menekülttáborokra, miután a jelentések szerint Benjamin Netanjahu visszautasította a biztonsági tisztviselők kérését, hogy a Hamász elleni háború befejezése után kezdjék el Gáza ellenőrzésére és kormányzására vonatkozó terveket előkészíteni.

Az elmúlt napokban három kérést juttattak el a miniszterelnöki hivatalhoz a Moszad, a Sin Bét, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke és a védelmi minisztérium igazgatói nevében, hogy szervezzenek találkozót, ahol megvitathatják, hogy mi lesz Gázában azután, hogy legyőzték a Hamászt. Azonban mind a három kérést visszautasították.

„Az idő fogy, most már döntéseket kell hozni arról, hogy mi legyen a Gázai övezeten belüli és kívüliekkel kapcsolatban. Az amerikaiak magyarázatot várnak” – mondta egy meg nem nevezett biztonsági tisztviselő. (Guardaian, MTI)