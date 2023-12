Szabadul a legjobban szánt anyagyilkos

„A ribanc halott” – amikor ez a kiírás jelent meg a lányát egyedül nevelő, 48 éves springfieldi anya, Claudine „Dee Dee” Blanchard Facebook-oldalán, aligha lenne túlzás azt mondani, hogy nem gondolta volna senki, kinek a szavai ezek. Azok után pedig végképp nemigen gyanakodott volna senki Gypsyre, Dee Dee kerekesszékben élő, szellemileg visszamaradott, mosolygós, csupa szív, tizenéves létére is inkább kislányként viselkedő gyerekére, hogy a poszt az anya fiókjába beférkőzött ismeretlen dicsekvésével folytatódott arról, hogyan erőszakolta meg ezt az édes, ártatlan kislányt.

A kétfős kis család ismerősei azonban hamarosan azzal szembesültek, hogy - amint a megerőszakolásról szóló mondat is – szinte minden hazugság volt, amit Gypsy Rose Blanchardról tudni véltek. Először is: semmi szüksége nem volt kerekesszékre. És a hazugságokon túl: nemcsak hogy ő írta ki Facebookra, hogy „a ribanc halott”, hanem ő is gondoskodott arról, hogy Dee Dee, az anyja halott legyen.

2023. december 28. az a nap, amikor a még mindig fiatal, 32 éves Gypsy Blanchard feltételesen szabadul a 10 év börtönbüntetésből, amelyet az anyja halálában játszott szerepéért szabtak ki rá. Mindössze 8 és fél évet kellett ténylegesen letöltenie. Bűntársa, aki a gyilkosságot az ő biztatására és segítségével elkövette, tényleges életfogytiglant kapott.

A nő, akinek az esete az utóbbi évtized egyik leghírhedtebb amerikai bűnügyévé vált, meg sem próbálkozik azzal, hogy csendben hagyja el a börtönt és inkognitóban kezdjen új életet. Közvetlenül a szabadulása utáni időszakra időzítette a könyve megjelenését.

Abban, hogy Gypsy saját döntéséből a nyilvánosság szeme előtt marad, annak lehet kulcsszerepe, ami kiemeli őt az elítélt gyilkosok sorából: a közhangulat jelentős részben mellette van. Nagyon sokan érteni és – legalább részben – megérteni vélik, hogyan jutott el odáig, hogy megölesse az anyját.

Gypsy Blanchard születésekor a szülei nagyon fiatalok voltak, kiváltképp az apja, aki mindössze a tizenhetet töltötte be, és nem tervezett eredetileg közös jövőt az akkor 24 éves Dee Dee Blancharddal. Bár volt némi próbálkozás részükről a családdá válásra, az apa végül már azelőtt elhagyta Dee Dee-t, hogy a baba megszületett volna. Az egészségesen világra jött Gypsy első – a későbbi események felől visszatekintve nagyon gyanús – egészségügyi problémája három hónapos korában jelentkezett, legalábbis ekkor kezdett azzal kopogtatni az anyja különféle kórházakban, hogy a kislány alvási apnoéban szenved, kihagy a légzése.

Ahogy teltek az évek, és nőtt Gypsy, az állítólagos betegségei egyre sokasodtak. Jött asztma, epilepszia, látás-és halláskárosodás. Gypsyről egy idő után mindenki úgy tudta, hogy szellemileg visszamaradott és deréktól lefelé mozgásképtelen, ezért kerekesszéket használ. Egyes gyógyszerek mellékhatásaként kihullottak a fogai, szondával táplálták. A betegségek listájára egy ponton még a rák is felkerült. Ekkor Dee Dee kopaszra borotválta a lányát.

A külvilág szemében Gypsynek, a sokat szenvedő kislánynak egyetlen nagy szerencséje volt, az anyja, akinél odaadóbb, önfeláldozóbb támaszt és betegápolót álmodni sem lehetne. Ez a külvilág nem korlátozódott kizárólag a szomszédokra, ismerősökre – Dee Dee kedvelte és kereste a nagy nyilvánosságot. A lányával közös tévés és egyéb szereplések nemcsak a középpontba kerülés, csodálat és elismerés örömét adták meg neki, hanem nagyon is kézzelfogható előnyökkel is jártak: nagylelkű adományokkal, pénzzel, ajándékokkal, programokkal vagy mondjuk – erre is volt példa – Disneylandbe utazással.

Az állítólagos betegségei egy részéről Gypsy tudta, hogy nem valósak. Például világos volt előtte, hogy nincs szüksége kerekesszékre, nagyon is jól tud járni. Az anyja hazugságai viszont teljesen átszőtték az életét. Jellemző, hogy mekkora összevisszaság volt még a születési éve körül is: hol ezt, hol azt az évszámot hallotta. Az anyának, aki szeretett éveket letagadni Gypsy tényleges korából, volt egy kényelmes magyarázata az írásos dokumentumok hiányára: az irataik elvesztek a Katrina hurrikán idején, amelynek károsultjai voltak.

Mind a valósnál kevesebbnek hazudott életkor, mind a betegségek sora kiváló ürügy volt arra, hogy az anya teljes kontroll alatt tartsa a lányát, és gyakorlatilag teljesen megfossza a szabadságától és a normális élettől. Gypsynek magántanulóként kortárs kapcsolatai sem voltak. Amit Gypsy Blanchard az anyja mellett átélt, az a gyerekbántalmazás egy speciális formája. Dee Dee-t életében ugyan soha nem diagnosztizálták a Münchausen by proxy szindrómával, hiszen a hazugságok csak a halála után lepleződtek le, mégis az ő esete az, ami világszerte sok emberrel megértette, mi is az a Münchausen by proxy.

photo_camera Gypsy Blanchard adatlapja a bűnügyi nyilvántartási rendszerben

Leggyakrabban anyákról és gyerekeikről van szó, de megjelenhet bármilyen gondoskodásra szoruló és gondoskodó viszonylatában, az előbbi például lehet idős szülő is, az utóbbi pedig az ő felnőtt gyereke. A jelenség lényege, hogy az elkövető figyelemre, csodálatra, elismerésre – és akár ezzel járó anyagi javakra – vágyik, ezt pedig azzal szerzi meg, hogy mintaszerűen ápolja, gondozza beteg szerettét, akit viszont éppen ő maga tesz beteggé. Enyhébb esetekben csak hazugságról van szó, például kitalált tünetek hangoztatásával kicsikart diagnózist tud az illető lobogtatni, de gyakran tényleges egészségkárosodást okoz, például azzal, hogy méreggel vált ki szándékosan tüneteket, vagy úgy, hogy szükségtelen orvosi beavatkozásoknak, akár műtéteknek teszi ki az áldozatát.

A legtöbb elhíresült esetben a gyerekeknek fogalmuk sem volt róla, hogy az anyjuk ténykedése nélkül valójában nem is lennének betegek. Gypsynél bonyolultabb volt a helyzet, nála egyfajta vegyes állapot alakult ki. Bizonyos dolgokkal – mint a kerekesszék felesleges voltával – tisztában volt, de az anyja irányítása, befolyása alatt a külvilág előtti színlelésben részt vett. Más, az anyja által kitalált betegségeket viszont elhitt igaznak. A teljes kép, hogy összességében mennyi minden nem volt igaz az állítólagos betegségeiről, csak azután állt össze benne, hogy megindult a büntetőeljárás.

A gyilkosságba torkollott történetük lényegi része volt az is, hogy hiába nőtt fel Gypsy, az anyja próbálta kisgyerek státuszban tartani, a nagyobb szabadságra irányuló törekvéseit letörte. Dee Dee Blanchard válasza minden effélére a tiltás, büntetés volt.