Keressük a legdurvább afterezéseket és másnapozásokat!!

Veled is megesett már, hogy egy komolyabb házibuli után arra ébredtél, hogy az előző este spontán módon odakeveredett idegenek pakolják ki éppen kérdés nélkül a hűtődből az utolsó 2 darab tojást, hogy indulás előtt még egy gyors rántottával kínálják meg magukat? Vagy valaki teledobálta a kertet szeméttel, de még a medence tetején is az előző esti songoku darabkái úszkálnak a szokásos alga-bogár-falevél Szentháromság mellett? Esetleg valaki beszart a nappalid közepére, a fél társaság egy bevásárlókocsival ralizik a kertben, idegenek ragadtak napokkal a jeles alkalom után még mindig a konyhádban vagy páran jó bulinak gondolták, hogy telegraffitizik a nagyi féltett nyaralójában a 100 éves bútorokat és mindenhova behánynak ami nem WC vagy legalább egy csap?

Közeledik az újév és ezzel együtt a rettegett szilveszter este is, amikor a nagybetűs Házibulik száma hirtelen megszázszorozódik országszerte és mindenki kötelezően ajánlott módon bulizza át magát a következő évbe. Ezzel együtt megsokszorozódnak a másnapos fejfájások és a lejövős depressziózások is, miközben kezdetüket veszik a végeláthatatlan afterek, amik adott esetben még napokkal azután is tartanak, hogy a házigazda már mindenkit hazaküldött.

Ez alkalomból keressük a legmeredekebb, leghosszabb és legextrémebb afterezéseket az elmúlt évekből, hogy minden olvasónk egy közös másnappal indíthassa idén az újévet! Ha van egy jó történeted egy hetekig elhúzódó afterről, egy őrült szomszéd másnapi kiakadásáról, vagy a legdurvább ház/lakásrombolásnak estél áldozatául, akkor küld el nekünk a megirom@444.hu-ra vagy Instagramon!

Ha pedig van egy (tényleg csak szigorúan 1 darab) fotód is a nagy ébredésről, akkor azt is csatold a levélben vagy üzenetben, mi pedig közkinccsé tesszük év elején az összes kiemelkedő pályaművet!