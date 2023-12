78 perc hosszú, 700 ezren megnézték, 27 ezren lájkolták, mi az?

Nem szeretnék túlzottan szerénytelennek tűnni, de a 444 maroknyi mozgóképgyárosai nagyot meneteltek 2023-ban: jártunk a lengyel választásokon Varsóban, Frankfurtban egy klinikán, ahol magyar rákbetegek életét mentik, követtük Mészáros Lőrinc új hajóját a Nápolyi-öbölben, megnéztünk Montpellier-ben egy mesés magyar kastélyprojektet, felszántottuk Székelyföldet, bejártuk az országot a Csereháttól Recsken át Záhonyig.

Odatettük magunkat a rövid műfajokban, shortoltunk és TikTokoltunk, de leraktunk három nagy munkával összerakott hosszú filmet, köztük egy zenészes-koncertest. A gürcölés mit sem ér, ha nincsenek nézők. De idén tényleg nem panaszkodhatunk, mert nem csak rengetegen nézték a videóinkat, de ami ennél is fontosabb, sikerült olyan anyagokat gyártani, amik önálló életre keltek, hullámokat vertek, hatást gyakoroltak a nyilvánosságra. Hogy mást ne mondjak Grecsó Krisztián író (!!!), az Élet és Irodalomban (!!!) két (1,2) felháborodott kritikát is írt egy Balaton Sound-os videónkról (!!!). Ezt nevezzük mi értelmiségi impakt faktornak.

Következzen az elmaradhatatlan lista! Fogadjátok szeretettel 2023 tíz legnézettebb 444-es videóját! Kellemes borzongást és szórakozást!

10. Leomlott a NER egyik bányája, a kormány emberei sem tudták megnyugtatni a kitelepített lakókat

Bekövetkezett, amitől már hónapok óta tartottak a recski Hunyadi út lakói: egy heves zivatartól leomlott az andezitbánya fala, amit nemrég nyitottak a házaik felett. A helyiek hiába jelezték január óta minden fórumon, hogy a bánya túl közel van a házakhoz, akkorra már Kósa Lajos ügyvédjének cége minden engedélyt megkapott.

link Forrás

Megtekintés: 228 000

Készítette: Czinkóczi Sándor, Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Németh Dániel

9. Éjfekete Lamborghinivel gurult be mellénk az ember, aki rommá kereste magát a propagandával

A csapat ugyanaz és ha belegondolunk, távolról nézve a téma is. Czinkóczi Sándor, Kiss Bence, Kovács Bendegúz és Németh Dániel kvartett a Recski bánykatasztrófánál is explicitebb módon mutatta meg a magyar uralkodó osztály természetét Balatonalmádiban, egy luxusautó-versenyen, ahol elkapták a rejtőzködő életet élő Balásy Gyulát. Az embert, aki ép ésszel felfoghatatlan vagyonra tett szert a kormányzati kampányokból. Szájtátva nézed, ahogy Sanyiék egy Tarr Béla-i séta keretében megmutatták a hatalom valódi arcát.

link Forrás

Megtekintés: 268 000

Készítette: Czinkóczi Sándor, Kiss Bence, Kovács Bendegúz és Németh Dániel

8. Egy nap költsége Siófokon: „Nem számolom, mert depressziós leszek”

Feltört a 444 új videós generációja. Molnár Kristóf és Kovács Bendegúz Plankó Gergő mitfahrerkedésével bemutatták, hogy vált egy átlag magyar számára luxussá a balatoni nyaralás. Az élet mindig drága, de Európa-rekord infláció mellett különösen.

link Forrás

Megtekintés: 271 000

Készítette: Kovács Bendegúz, Molnár Kristóf, Plankó Gergő

7. Máma még a könny is édes: Orbán Viktor 60 éves!

A 444 idén lett 10 éves, ami beárnyékolta a másik nagy évfordulót, a miniszterelnök 60. születésnapját. De ami jár, az jár: Defekt Duónk Árkus „Parabola” József-i értelemben köszöntötte Európa erős emberét.

link Forrás

Megtekintés: 275 000

Alkotók: Ács Dániel, Herczeg Márk, Kiss Bence, Kovács Bendegúz

6. A Lölő-jelenség: A kirakatban lopunk, csalunk, zsarolunk

Állunk a dugig teli, fülledt tusványosi sörsátorban. Egy óra után már szédelgünk a Bayer Zsolt és barátiból áradó áporodott, izzadtságszagú gyűlölettől, ami mindenfelé spriccel, ami nem Fidesz, amikor Pesty László a totális semmiből, kásás hangon benyögi, hogy Lölő. Kékhalál. Újraindítás. Annyira nem passzolt oda ez az apró elszólás, hogy ott helyben senki fel sem horkant. Csak a vágóasztalon, a felvételt többször visszanézve tudatosult bennünk, hogy itt homok került a gépezetbe, bot a küllők közé, szar a palacsintába. Így aztán a tábort feltúrva megkerestük Pestyt, hogy adjon magyarázatot a megmagyarázhatatlanra, és ezzel elindult az utat vesztett fideszes rendező nagy nyári menetelése.

link Forrás

Megtekintés: 297 000

Készítette: Ács Dániel, Kovács Bendegúz

5. Orbán Viktor váratlanul válaszolt a 444-nek

Ahogy ebből a top 10-es listából világosan látszik 2023 Czinkóczi Sándor nagy éve volt. Talán még most sem fogtuk fel, hogy mit is tettek Kaufmann Balázzsal közösen. Kis lépés ez a magyar demokráciának, de nagy lépés a YouTube megtekintés-számlálójának. Talán a közös szülinap, talán a csillagok állása, talán Sanyiék karizmája, de a miniszterelnök 10 év után megállt, és válaszolt egy 444-es kérdésre. Érdemes megnézni a hallgatóság arcát, lerí róluk, hogy ők is érzik a pillanat súlyát, ami abban a közel egy percben leginkább Sanyi vállát nyomta. Erős vállak azok, bírják a nyomást.

link Forrás

Megtekintés: 310 000

Készítette: Czinkóczi Sándor, Kaufmann Balázs

4. Öt forint sincs már a zsebükben, de továbbra is bíznak Orbán Viktorban

2023 nagy kérdése volt, hogy miközben Európában Magyarországon növekedtek a legmeredekebben az élelmiszerárak, miközben a szegények még sokkal szegényebbek lettek, sőt az ország egyes helyei a nyomorba süllyedtek, aközben változott-e a kormány és a kormányfő megítélése. Utánajártunk. Spoiler: Nem.

link Forrás

Megtekintés: 428 000

Készítette: Ács Dániel, Kristóf Balázs

3. ROSE D'OR, a legújabb szuperjacht a NER szolgálatában

Tölgyessy Péter beszélt róla a Partizánnak adott év végi elemzésében, de korábban Török Gábor is hasonlóan nyilatkozott, hogy ha a miniszterelnök varázsa valami oknál fogva megkopik, akkor hirtelen szakadhat a nyakába a rendszerét átitató korrupció, aminek jelenleg a legszemléletesebb szimbóluma Mészáros Lőrinc irracionális, 27 milliárdos hajója. De ahhoz, hogy ez a szimbólum napvilágra kerüljön, kellett Németh Dániel kollégánk kitartó munkája és bátorsága. Ugyanis a tengereket szelő Rose d’ore létezését ki kellett nyomozni, majd országról országra követni kellett és végül a megfelelő pillanatot türelemmel kivárva meg kellett örökíteni utasaival együtt. Németh Dániel nem először szembesítette az országot, hogy milyen a hatalom valódi arca.

link Forrás

Megtekintés: 558 000

Készítette: Németh Dániel

2. Orbánt kérdeztük Ferencvárosban: Le kell-e mondania Matolcsynak?

Megint Sanyi és megint Balázs. Van, amikor egy jól elkapott kép többet mond 1 000 kormányinfónál. Az a kép, ahogy Orbán Viktor korán reggel kiszáll a Soroksári-Bakáts sarkon és elkezdte a húszezreseit rendezgetni, majd becammogott egy ferencvárosi bérházba, az hetekre megmozgatta a magyar nyilvánosság fantáziáját. A 9. kerületben azóta is isteni pletykák terjednek arról, hogy mit is kereshetett ott – amíg meg nem zavartuk– minden kedden a miniszterelnök.

link Forrás

Megtekintés: 586 000

Készítette: Czinkóczi Sándor, Kaufmann Balázs, Ács Dániel, Németh Dániel

1. VALÓTLANUL: Fekete kampányok az Orbán-rendszerben

Nem csak a leghosszabb, a legnézettebb, a leglájkoltabb – de nagy versenyben – a legnagyobb hatású videónk is a Valótlanul lett idén. Pedig nem egy könnyed anyagról van szó. A Magyar Jeti csapatának filmjével részletesen foglalkoztak a konkurens médiumok, de még Rogán Antal miniszteri meghallgatásán is téma volt, sőt felvetítették a köztévé épületének falára is. Az, hogy mitől mehetett ekkorát a film, arról egy külön podcastban beszélgettünk, de a pontos okokat mi sem tudjuk. Amikor nekiveselkedünk egy ilyen nagy munkának, ami ebben az esetben 10 hónapot jelentett, akkor csak remélni tudjuk, hogy végül majd azt mondhatjuk, megérte ennyi erőforrást beleölni egyetlen anyagba. Most nyugodtan mondhatjuk, hogy megérte. Hálásak vagyunk a nézőknek a kitüntetett figyelemért, és kiemelten a 444 előfizetőinek, akik nélkül nem készíthettük volna el a Valótlanult. Thank you!

link Forrás

Megtekintés: 717000

Készítette: Ács Dániel, Botos Tamás, Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs, Plankó Gergő, Németh Dániel, Páll Tamás

Jövőre találkozunk! Zárásul álljon itt Uj Péter szívhez szóló köszöntője: