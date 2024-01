Túszejtés home officeból: Alig élte túl a kiberemberrablást a kínai cserediák Utahban

„Nagyon fázva és rémülten” találtak rá Kaj Csuangra egy sátorban Utah állam vidéki részén – közölte a Riverdale-i rendőrség közleményében. A 17 éves fiú egy rettentő fura emberrablás áldozata.

Az újfajta csalás kitervelői az Egyesült Államokban élő külföldi, elsősorban kínai diákokat célozzák. A módszer lényege, hogy az „emberrablók” különböző csetalkalmazásokon, kizárólag online a kiszemelt áldozat bizalmába férkőznek és mindenféle manipulációval ráveszik őket furcsa dolgokra. Kajtól azt kérték, „szigetelje el magát” a szüleitől. Vetettek vele egy kempingfelszerelést, és azt mondták neki, menjen a Utah-i hegyekbe, onnan pedig küldjön magáról képeket. Ha nem teszi meg, baja esik a szüleinek – mondták a fiatalnak. Kaj december közepén el is tűnt, 20-án látták utoljára a rendőrök, ahogy a kempingfelszerelését cipeli Provo városában.

photo_camera Kaj Csuang akkor, amikor nagy nehezen rátaláltak.

A csalók eközben felvették a kapcsolatot Kaj Kínában élő szüleivel is, akiktől pénzt követeltek fiúkért cserébe. Az emberrablást a fiú által küldött képekkel nyomatékosították. A szülők ki is fizettek nekik neki mintegy 80 000 dollárt. De Kaj iskolájával is felvették a kapcsolatot december 28-án, ahonnan a rendőrséget is értesítették.

Kajt végül vasárnap találták meg Riverdale-től 40 km-re északra, Brigham City közelében, egy egyszerű sátorban. Alig volt élelme és vize, egy takaróval és egy hálózsákkal találtak rá, valamint több telefonnal, amelyeket a rendőrség gyanúja szerint az emberrablók használtak. A mentés után a fiatalt hipotermia, azaz kihűlés miatt kellett kezelni.

(BBC)