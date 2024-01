Egy walesi aprócska szigetre keresnek beköltöző munkaerőt

Az észak-walesi Llyn-félsziget partjainál található Bardsey-sziget tulajdonosai munkaerőt keresnek a szigetre, amely mellé havi egy hajóutat is biztosítanak Walesbe, az álláshirdetés szerint.

A szigeten van földművelésre alkalmas terület, ahol lehet zöldségeket termeszteni, sőt még internetkapcsolat is van. A szigeten egyébként a jelentkezők nem lennének tök egyedül, annak 11 lakója van, és állítólag itt temették el Merlint, a varázslót is. Szintén helyi érdekesség, hogy ezen a szigeten található az Egyesült Királyság legmagasabb négyzettornyú világítótornya (30 méter), ami 200 éves. Valamint ez a sziget nyerte el a Nemzetközi Sötét Égbolt Menedék minősítést, szóval itt a legszebbek a csillagok. A szigetet 1979-ben vásárolta meg egy vagyonkezelő, és azóta is egy jótékonysági szervezet tulajdonában van.



photo_camera Fotó: LAURIE CHURCHMAN/AFP

A munkaviszony március 1. és október 30. között állna fenn, és óránként 11,44 fontot lehet vele keresni. És akkor jöjjön az árnyoldal: a szigeten csak limitált az áramellátás, amit napelemek biztosítanak, házon belül nincs meleg víz és csak komposztáló vécé van a szabad ég alatt. A szabad ég mondjuk elég jó:

photo_camera Fotó: EMYR OWEN/AFP

(Skynews)