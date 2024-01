A tárgyalás közben a vádlott rárontott a bírónőre, és csúnyán megverte

Épp súlyos testi sértés miatt állt a bíróság előtt a harmincéves Deobra Delone Redden, amikor a tárgyalás egy pontján elszakadt nála a cérna, átugrott az előtte lévő asztalon, majd a bírói pulpituson is, egyenesen a bírónőre, akit ütni kezdett. A teremben lévő többi ember is odafutott, végül percekig tartó verekedés után tudták csak leteperni.

Mary Kay Holthus Clark megyei kerületi bírónő kisebb sérüléseket szenvedett, de nem került kórházba. Egy bírósági marsall is megsérült, amikor a bírónő segítségére sietett, a tisztviselők és a szemtanúk szerint őt kórházba szállították, ahol a homlokán lévő vérző sebet és a kificamodott vállát látták el.

Redden eddig szabadlábon védekezett, most viszont azonnal letartóztatták, és börtönbe vitték. Több új bűncselekménnyel is megvádolták, köztük védett személy ellen elkövetett erőszakkal is. Eredetileg amúgy azért állt bíróság előtt, mert baseballütővel támadt valakire, de korábban is volt már börtönben Nevadában családon belüli erőszak miatt.