Jodie Foster szerint nehéz együtt dolgozni a Z generációval, mert sokszor idegesítőek

Késnek, helytelenül írják az emailjeiket, ráadásul ezen nem is akarnak változtatni – többek között ezek a problémái Jodie Foster színésznőnek a Z generációs színészekkel, derül ki a Guardiannak adott interjúból. „Nagyon idegesítőek, különösen a munkahelyen” – mondta a Foster, aki 14 éves korára már több filmben szerepelt, mint ahányat Martin Scorsese rendezett, amikor együtt dolgoztak az 1976-os Taxisofőrön.

Foster szeretné segíteni a fiatal női színészek pályakezdését. „Meg kell tanulniuk, hogyan lazíthatnak, hogyan ne pörögjenek túl, hogyan találják meg azt, ami a sajátjuk. Sokkal szórakoztatóbb ebben segíteni, mint egy film főszereplőjének lenni” - mondta.

photo_camera Bella Ramsey és Jodie Foster Fotó: MICHAEL TRAN/AFP

Arról is beszélt, hogy különösen szeretett volna együtt dolgozni Bella Ramseyvel, a húszéves színésszel, aki a The Last of Us és a Trónok harca sorozatokban is játszott. Szerinte neki a nemi sztereotípiák elleni küzdelemben is komoly szerepe van.