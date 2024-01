Breiviknek nem elég három papagáj, megint bíróságon követeli, hogy engedjék ki a magánzárkából

Másodszor is bíróságon próbálja meg elérni a 77 embert meggyilkoló, több mint 200-at megsebesítő norvég szélsőjobboldali tömeggyilkos, Anders Breivik, hogy engedjék ki a magánzárkájából és normál börtönkörülmények közé helyezzék át. A 21 évre ítélt Breivik ügyvédei szerint 12 év elszigeteltség épp elég, itt az ideje, hogy találkozhasson és beszélhessen másokkal.

Breivik 2011. július 22-én előbb Oslo kormányzati negyedében robbantott bombát, ahol a detonáció nyolc embert ölt meg, majd a közeli Utøya szigetére ment, ahol egy baloldali ifjúsági táborban 69 embert lőtt le válogatás nélkül. A Norvégiában kiszabható leghosszabb, 21 éves börtönbüntetést kapta, ami korlátlanul meghosszabbítható, ha úgy látják, hogy továbbra is veszélyt jelent a társadalomra.

photo_camera Breivik a bíróságon. Fotó: LISE AASERUD/AFP

A nemzetközi összehasonlításban meglehetősen komfortos norvég börtönkörülményekről rendszeresen szívesen beszámol a sajtó. A Ringerik börtönben Breivik kétszintes cellájában külön edzőterem, étkező és tévészoba is van videójátékokkal, és három szabadon repkedő törpepapagájt is tarthat, hogy oldják némileg a magányt.

Breivik ugyanakkor már 12 éve magánzárkában van. Hogy ne terjessze a veszélyes nézeteit, leveleit is cenzúrázzák. Ő mindkettőt kifogásolja, szerinte az állam lábbal tiporja az emberi jogait azzal, hogy elszigetelve tartja. „Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltünk valakit anélkül, hogy emberi kapcsolatokat létesíthetne, egészen amíg meg nem hal?” – kérdezi az ügyvédje. Breivik korábbi hasonló keresetét a bíróság egyszer már elutasította, az új per most hétfőn kezdődik.