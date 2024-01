Azok is kaphatnak újabb covid-oltást, akik már négyszer oltattak

Az EESZT oldalán már azok is foglalhatnak időpontot az új covid-oltásra, akik korábban négy vakcinát kaptak, ezt a Népszava vette észre.

A lap azt írja, a változás annak köszönhető, hogy a szezonális oltások közé sorolta a covid elleni vakcinákat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerügyi Központ (NNGYK). Az oldalon a koronavírus elleni oltás most már „szezonális oltás” néven fut.

Az EESZT-n azt írják, a kórházi oltópontokon most a Moderna (Spikevax XBB 1.5) vakcináját lehet kérni, ami „alapimmunizálásra és emlékeztető oltásként is alkalmazható 6 hónapos kor felett”. Az oltást mindenki kérheti, aki még nem kapott covid-oltást, vagy aki legalább három hónappal ezelőtt kapta meg az utolsó koronavírus elleni oltását. Az oltásra az EESZT időpontfoglaló oldalán lehet jelentkezni, de az Országos Kórházi Főigazgatóság már kérte az oltópontokat működtető intézményeket, hogy nyissanak új időpontokat a saját foglalórendszerükben is.

A Népszava úgy tudja, az oltópontokon nemcsak a Moderna vakcinája érhető el, de egy korábbi Pfizer bivalens (Wu/Om BA1.2) vakcina is.

Ahogy korábban, úgy most is jelezték, hogy az oltás nem véd a megfertőződés ellen, de segít elkerülni a súlyosabb tünetek kialakulását. A lap azt írja, az NNGYK utolsó (51. heti) járványügyi jelentése szerint az elemzett légúti mintáknak csak 7 százalékában okozta az influenza-vírus a betegek tüneteit, 40 százalékban a koronavírus volt a felelős. A megbetegedettek közül (24 kórház adatai szerint) 243-an szorultak kórházi kezelésre, közülük 31 beteg intenzív ellátásra.

A kórházi ápolásra szorulók közel negyede két év alatti gyerek, és több mint felük (56,8 százalékuk) 60 évesnél idősebb volt. A coviddal kórházba kerülők kétharmada volt 60 éves vagy annál idősebb.