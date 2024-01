Hiánycikk lett az agyhártyagyulladás B variánsa elleni oltás

Szinte lehetetlen hozzájutni az agyhártyagyulladás B variánsa elleni, Bexsero elnevezésű vakcinához - tudta meg az RTL Híradó.

Az agyhártyagyulladás egy gyors lefolyású betegség, akár 1 nap alatt is halált okozhat. Évente 50-70 megbetegedést regisztrálnak belőle Magyarországon, ahol B variánsa a leggyakoribb. A betegség a csecsemők számára a legveszélyesebb.

A vakcinahiány azért is probléma, mert a védettség eléréséhez több dózist is be kell adni az oltásból.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt írta, az oltóanyagokat ezen a héten szállítják a gyógyszertárakba, a napokban már kapható lesz.