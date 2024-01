Tőkés László szerint az erdélyi magyarság veszélyeztetett népcsoporttá vált

Az erdélyi magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé került, további fogyatkozását pedig csak közösségi jogainak kivívásával kerülheti el - mondta közleményében Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, írja az MTI.

Tőkés arról írt, hogy az erdélyi magyarság száz év alatt a felére apadt, fogyatkozása az utóbbi három évtizedben felgyorsult, ezért szembe kell néznie azzal, hogy - a többi határon túli nemzetrészhez hasonlóan - veszélyeztetett népcsoporttá vált.

photo_camera Orbán Viktor és Tőkés László a 2022-es tusványosi fesztiválon. Fotó: Németh Dániel/444

"De félnünk, megijednünk sem szabad, mert az önfeladáshoz és biztos kudarchoz vezetne. Rendeznünk kell sorainkat és szervezkednünk kell a munkára, építésre. Egyetlen válasz Trianonra, jelenlegi elesett állapotunkra: közösségi jogaink kivívása, az autonómia. Az 1989-es romániai forradalom még mindig adósunk a kisebbségi rendszerváltozással - erről nem mondhatunk le" - írta Tőkés László, kiemelve, hogy 2024 választási év Romániában.

A Fidesz-szövetséges, egykori EP-képviselő Tőkés közleményében a román nép szándékos félrevezetéseként és magyarellenes uszításként értékelte azt, hogy Marcel Ciolacu miniszterelnök "revizionista" és "toxikus kezdeményezésnek" bélyegezte a magyar autonómiatervezeteket, amelyeket a parlament mindkét háza december utolsó napjaiban sürgősségi eljárással elvetett.

Tavaly novemberben egy budapesti konferencia nyomán írtunk arról hosszabban is arról, hogy a határon túli magyarok száma Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken és a Vajdaságban is csökkent az elmúlt években, ahol az is szóba került, hogy megállítható-e vajon valahogy ez a népességfogyás.