Koppenhágában megkondultak a harangok, 52 év után lemondott II. Margit királynő

Pontosan 52 évvel a trónra lépése után, vasárnap délután két órakor lemondott a trónról II. Margit dán királynő, a világ mostanáig második leghosszabb ideje regnáló uralkodója. A királyt mostantól X. Frigyesnek hívják: az 55 éves új uralkodó több mint fél évszázadnyi trónörökösködés után lépett szintet.

A többek között láncdohányzásáról, rikító királynői divatjáról és a posztjához képest (bár a skandináv uralkodóházakban mostanában máshol sem szokatlan) közvetlen stílusáról ismert II. Margit néhány éve még arról beszélt, hogy az uralkodást csak akkor hagyja majd ott, ha lefordul a trónról.

photo_camera II. Margit Dánia ex-királynője aranyhintóban lemondani jön. Fotó: NILS MEILVANG/AFP

Ehhez képest újévi beszédében, élő adásban általános meglepetésre mégiscsak azt jelentette be, hogy két hét múlva (ez van most vasárnap) átadja a trónt fiának. A döntésben gerincbántalmain és más egészségügyi problémáin túl az is befolyásolhatta, hogy Frigyesnek ne kelljen addig várnia, mint angol sorstársának, III. Károlynak, aki 75 évesen, II. Erzsébet halála után ért fel a karriercsúcsra.



photo_camera Margit le, Frigyes be. Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP

Margitot 1972. január 14-én koronázták meg, most az 52. évfordulóra időzítette az átadás-átvételt. Bár azt kommunikálták, nem lesz nagy hajcihő, végül százezer embernél is több ment a dán parlamentnek is otthont adó Christiansborg palota elé. Miután II. Margit hivatalosan is lemondott, autóval hagyta el a palotát, a dán tepmlomtornyokban pedig megkondultak a harangok.



photo_camera Itt már nem királynő Fotó: NIKOLAI LINARES/AFP

Külön koronázási ünnepséget nem tartanak Frigyes tiszteletére, trónra lépését csak a kormány rendkívüli ülésén hirdetik ki.



"Isten áldja a királyt"

- ezek voltak anyja utolsó szavai uralkodóként, majd nyugdíjba vonult. Ezelőtt utoljára az 1100-as években mondott le a dán trónról uralkodó, amikor a betegeskedő III. Erik szintén önként lépett le, egy kolostorba. Ez akkor járt némi kalamajkával, a trónutódlás kérdése hosszú viszályhoz és összecsapásokhoz vezetett a királyi házban. Hasonló most nem tűnik valószínűnek.