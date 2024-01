Közvetlenül a falu mellett nyílt újabb hasadék a vulkánkitörés után Izlandon, a láva már elérte az első házakat

Nagyon nem alakul jól a vasárnap reggeli izlandi vulkánkitörés után a helyzet a kis halászfaluban, amit már nemcsak veszélyeztet a település felé tartó lávafolyam: délben egy újabb, kisebb hasadék nyílt közvetlenül Grindavík mellett, ahonnan a láva egyenesen az épületek felé tart. Bár a mentőcsapatok megfeszített munkával próbálják elterelni a lávát, az délután elérte az első házakat, legalább két épület felgyulladt.

A Reykjavik közelében lévő Grindavíkot novemberben egy vulkánkitörés miatt egyszer már ki kellett telepíteni, de akkor végül nem lett súlyos kár a faluban, az emberek visszaköltöztek. Az elmúlt napokban azonban megint felerősödtek a vulkáni aktivitásra utaló jelek, ezért úgy döntöttek, vasárnap reggel újra mindenkinek el kell hagynia a falut. Ezt azonban a természet nem várta meg: éjszaka egymás után keletkeztek a földrengések, a 90 lakóházból azonnal kitelepítették az embereket.

A mostani kitörés intenzitása kisebb, mint a novemberié volt, a lávafolyam azonban most egy frissen megnyíló, új hasadékból jön. Ez a településhez jóval közelebb, nagyjából másfél kilométerre van, a láva egy része pedig a falu felé tart. Az elmúlt napokban épített földsánc ugyan más irányba terelte a lávafolyam nagyját, de az egészet nem tudta, ugyanis az új hasadék a sáncot keresztbe vágta, így a láva egy része már eleve belül jött a felszínre.

Délben aztán egy újabb hasadék keletkezett, ez a kürtő pedig már közvetlenül a városhatárnál van, az első épületektől alig száz méterre.

Grindavíkot továbbra is próbálják megmenteni, építik tovább a sáncokat, miközben a nagy munkagépeket is ki kellene hozni. A láva késő délután elérte az első épülezteket, a felvételeken az látszik, hogy legalább két épület már kigyulladt. Mivel az embereket hajnalban evakuálták, senki nincs életveszélyben, de a település jövője egyelőre teljesen bizonytalan.

A lakók közül sokan most az élő videókon nézik, ahogy a láva közeledik a házaik felé.



"Nagyon nehéz leírni, amikor mindened ott van, ott építetted fel az életed, és nem tudod, hogy visszakapod-e. Nagyon nehéz leírni"

- mondja Haukur Guðberg Einarsson. A férfi, aki előző este a feleségével együtt hónapok után először akarta a lakóházában tölteni az éjszakát. Szerettük volna újra átélni, milyen érzés Grindavíkba jönni” – mondja, de hajnalban a riasztószirénák hangjára ébredt, és újra menekülniük kellett.

Grindavík egy régebbi vulkánkitörés helyére épült. Úgy tűnik, a novemberi evakuáláshoz hasonlóan most is maradtak állatok a faluban. A birkákat nagy erőfeszítéssel próbálták novemberben kimenteni, de most kritikusabb a helyzet.