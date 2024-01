Benzema beperelte a francia belügyminisztert, mert azt állította, kapcsolatban áll a Muszlim Testvériséggel

photo_camera Karim Benzema örül. Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Rágalmazási per indított Karim Benzema francia válogatott focista Gérald Darmanin francia belügyminiszter ellen. A 92 oldalas keresetlevélben Benzema a belügyminiszter egyik idén októberben tett nyilatkozatát sérelmezi, amelyikben Darmanin azt mondta, hogy



a focistának "hírhedt kapcsolata van" a Muszlim Testvériség nevű szunnita-iszlamista csoportosulással

photo_camera Gerald Darmanin Fotó: JACQUES DEMARTHON/AFP

Darmanin azért hozta szóba Benzemát, mert a Szaúd-Arábiában játszó középcsatár tweetben fejezte ki az együttérzését Gáza lakóival “akik ismét igazságtalan bombázás áldozatai”, de egy szót sem pazarolt a Hamász 1300 áldozattal járó, Izrael elleni terrorakciójáról. A belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a csatárnak “közismertek a kapcsolatai a Muszlim Testvériséggel”, illetve hogy “azért harcolunk a Muszlim Testvériség szörnyetegével, mert az a dzsihádizmus légkörét terjeszti.”



Benzemának sok más mellett azért is kellemetlen lehetett ez a nyilatkozat, mert a Muszlim Testvériség Egyiptom és Oroszország mellett abban a Szaúd-Arábiában is be van tiltva, ahol éppen játszik. (Franciaországban és az Unió legtöbb országában egyébként nincsen.)

Benzema kerestében azt írja, hogy soha semmi köze nem volt a szervezethez vagy bármely tagjához.

Az iszlámista Muszlim Testvériséget, ami nem konkrét terrorszervezet, hanem egyfajta ideológiai mozgalom merev szervezeti felépítés nélkül, 80 évvel ezelőtt alapították Egyiptomban. Ez volt az inspirálója egy rakás kortárs iszlámista terrorszervezetnek, például a Hamász alapítói is MT-tagok voltak. Az Unióban főleg a hozzá kapcsolódó társszervezetek révén van jelen, több ilyen a muszlim nők kendőviselési jogáért harcol.

(via BBC)