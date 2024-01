Narancssárga riasztást adtak ki az ónos eső miatt az ország északkeleti régióira

Tartós ónos eső miatt adtak ki másodfokú, narancssárga riasztást az ország északkeleti régióira. A Budapestet kora délután elért csapadékzóna a fővárostól a Mátra és a Bükk irányába mozog.

Az érintett területeken erősen jegesedhetnek az utak, ezért a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy ha tehetik, maradjanak otthon.

Budapesten két baleset is történt. A IX. kerületben egy busz csapódott neki nyolc parkoló autónak, valamint két személygépkocsi is összeütközött. A fővárosi mentőket már közel ezer esetben riasztották. Az OMSZ szerint a szokásos rosszullétek mellett magas volt a közúti balesetek és az elesésből származó sérültek száma is.

Az ország többi részén már csak eső esik, egyedül a szlovák határ környékén havazik. A csapadékzónát jelentős felmelegedés követi majd, holnap 10 foknál is melegebb lehet az ország több részén.

(via idokep.hu)