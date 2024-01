A mobilszolgáltatók 15-15,4 százalékkal emelik az áraikat idén

A héten mindhárom magyarországi mobilszolgáltató közzétette, hogy milyen mértékű inflációkövető díjkorrekciót hajt végre idén. Az új tarifák március 1-jétől érvényesek, az áremelés alapja az előző évi infláció, ami 17,6 százalék volt.

Ha ebből indulunk ki, még jól is jártunk azzal, hogy a szolgáltatók ehhez képest csak 15-15,4 százalékos áremeléseket jelentettek be. Ha viszont abból, hogy ez így is nagyjából háromszorosa a decemberben mért éves 5,5 százalékos inflációnak, már kisebb az öröm.

A három szolgáltatóból a legkisebb mértékben, 15 százalékkal a Magyar Telekom emeli a díjait. A „díjkorrekció” az otthoni internet-, tv- és telefonszolgáltatások, továbbá a mobil hang- és netszolgáltatások havi díjait érinti, nem vonatkozik viszont az úgynevezett forgalmi díjakra (percdíj, sms-díj), valamint kiegészítő szolgáltatásokra.

Március 5-től lépnek életbe a Yettel új, a mostaninál 15,3 százalékkal magasabb tarifái. A perc- és sms-díjak itt sem változnak, emellett szintén változatlanok maradnak a havidíjak és a lakossági előfizetések esetén a kiegészítő adatjegyek árai.

A legnagyobb mértékben, 15,4 százalékkal a részben az állam, részben a NER-kedvenc 4iG kezében lévő Vodafone emeli a díjait. A cég erről kiadott közleménye szerint ez nagyon kedves gesztus, hiszen „ 2024-ben automatikusan életbe lépő, fogyasztói árindexen alapuló inflációkövető díjkorrekciója 22,01 százalékban kerülne megállapításra”, vagyis a legnagyobb tarifaemelésnél is jóval nagyobbat drágíthattak volna. Azt is közölték: „a díjkorrekció az Egyéni Előfizetői Szerződés szerinti havi előfizetési díjra és bizonyos kedvezményekre vonatkozik, de az egyéb fizetendő díjakra nem, mint például: készülék részletfizetés, eszközbiztosítás, hang forgalmi díj, egyszeri díjak”.