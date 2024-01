Egy tiktokozó, „dögös” húti kalózfiúért bomlik az internet

A Vörös-tengeren hetek óta kereskedelmi- és hadihajókat rakétáznak vagy foglalnak el a jemeni hútik. Köztük van a 19 éves Rashid Al Haddad is, aki átlagos tiniként tiktokozik, akkor is, ha épp elfoglalnak egy hajót. Az internet egy része rá is csúszott a videóira, a fiút pedig Timothée Chalamet-re utalva sokan már Timhouthi Chalamet-nak is elnevezték, de a NYPost cikke szerint a Jihadi Depp becenevet is megkapta már, utalva Johnny Deppre meg a A Karib-tenger kalózai-sorozatra és arra, hogy a húti kalózfiú látványosan jóképű.

Utóbbit egyébként a NYPost cikke szerint még a kalózfiút is felháborította, mert zavarja, hogy a külsejével foglalkoznak, nem pedig az „Izrael-ellenes harciasságával”, ami miatt TikTokról is kitették.

Ettől függetlenül továbbra is terjednek a neten a rendesen megfilterezett videói, amiket a Galaxy Leader konténerhajó fedélzetén készített, miután a hajót november 19-én megrohamozták a hútik, mondván, hogy ezzel tiltakoznak az ellen, hogy Izrael bombázza a Gázai övezetet.

Az NYPost cikke szerint bár Rashid Al Haddad instagramos posztjaiban – onnan még nem rakták ki – leginkább olyanokat ír, hogy „szabadságot Palesztinának, minden izraeli hajót lebombázunk”, a kommentelők egy része nem a mondanivalójával, hanem külsejével van elfoglalva.

Volt, aki „jemeni Abercrombie-modellnek” nevezte, valaki szimplán csak „gyönyörűnek”, de olyan is volt, aki kommentben jelezte, hogy ha valaha Amerikában jár, „fussanak össze”. Olyan is volt, aki azt írta, hogy őt bármikor „eltéríthetné”, és olyan is, aki megkérdezte, van-e még hely a hajón.

A rajongók mellett azért így is voltak, akik kiborultak attól, hogy sokan egy húti kalózra izgulnak, és hogy „undorító”, amiért „az y-generáció képes ezt az embert szexualizálni”. Mármint egy húti lázadót, aki az NYPost szerint egyik fotóján egy AK-47-essel pózolt. Utóbbi fotó az Instagramján nem szerepel.