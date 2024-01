Meleg- és hidegfront, -14 és 13 fok egyaránt várható a jövő héten

Változatos időjárásban lesz részünk a jövő héten. Mutatom, miért.

Hétfőn egy melegfront miatt az ország egyre több részén felhősödik majd az ég. Hajnalban még nagyon hideg lesz, fagyzugos helyeken akár -14 fok is előfordulhat. Kora délutánra viszont 0-7 fokra melegszik majd a levegő. Eső azonban késő estig sehol sem várható.

Kedd hajnalra hidegfront érkezik, ami csapadékot hoz magával. Emiatt vegyesen esőre, haavs esőre, ónos esőre és havazásra kell készülni. A csapadékzóna napközben keleti irányba távozik majd. Reggel -6 és 2, délután 1-11 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán két front is érkezik: reggel egy meleg-, késő délután egy hidegfront. Emiatt több helyen is várható eső, havas eső és havazás. Hajnalban az ország nagyrészében még mindig fagypont alatt marad a hőmérséklet, délután azonban Nyugat-Magyarországon akár 13 fok is lehet.

Csütörtökön pedig szeles napunk lesz. Esőre viszont kevés az esély, helyette több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet enyhül, napközben 5-12 fok közötti értékek várhatóak.

(via idokep.hu)