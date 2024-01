Fél óránként kelt el tavaly itthon egy új Toyota

A zöld átállást az autópiacon sem lehet megállítani: a tavalyi eladási adatokból világosan látni, hogy a részben vagy egészében elektromos autók itthon is egyre nagyobb szeletét teszik ki az újonnan eladott gépjárműveknek.

Ha pedig újonnan eladott elektrifikált autókról beszélünk Magyarországon, akkor kis túlzással a Toyotákról beszélhetünk: miközben tavaly a hazai autópiac egy százalékkal zsugorodott, a Toyota 15 százalékkal növelte értékesítéseit, és legközelebbi versenytársánál mintegy 38%-al több új autót értékesítve őrizte meg piacvezető pozícióját a magyarországi személyautó és kishaszongépjármű piacon.

Mindezt úgy, hogy a környezettudatos japán autómárka által értékesített autók 75 százaléka részben vagy teljesen elektromos modell volt!

Jó éve volt a Toyota prémium márkájának, az itthon 99 százalékban elektrifikált autókat értékesítő Lexusnak is: 47 százalékkal több autót adtak el, mint egy évvel korábban.

photo_camera Toyota bZ4X Fotó: Toyota

Számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy tavaly összesen 17300 Toyotát és 1100 Lexust adtak el itthon,

azaz félóránként kelt el egy új Toyota és nyolc óránként egy Lexus.

photo_camera A 2023-as Yaris Premier Edition Fotó: Toyota

Az eladási statisztikákból kiderül az is, hogy a magánvásárlók épp úgy keresték a Toyota autóit, mint a vállalatok: 2023-ban a magánvásárlású autók piacán 19,5, míg a flottavásárlók között 11,3 részesedéssel végzett élen a japán autógyártó.

Nagy tervek 2024-re

A hazai piacvezetés idei bebiztosításához persze további újítások is kellenek majd, de ezek nem is maradnak el: idén készletről is rendelhető lesz a nagyon várt akkumulátoros elektromos SUV bZ4X, modellfrissítéssel érkezik a Yaris, a GR Yaris és a Yaris Cross, bemutatkozik az új Camry, jön a vadonatúj Land Cruiser, története során először hibrid elektromos hajtást kap a Hilux, és

jön a vadonatúj C-HR is!

photo_camera Az új Toyota C-HR Fotó: Toyota

Készül újdonságokkal a Lexus is: már rendelhető a nagyméretű akkumulátoros elektromos SUV RZ, modellfrissítést kap az öntöltő hibrid elektromos és akkumulátoros elektromos kivitelben is elérhető UX, és érkezik a vadonatúj kisméretű crossover LBX, valamint a környezetbarát japán luxusautómárka talán legnagyobb idei dobása, a repülők első osztályának utazási élményét kínáló luxus személyszállító LM.

photo_camera Lexus LM Fotó: Toyota

Bővebben az új modellekről és minden egyébről a Toyota oldalán lehet olvasni.