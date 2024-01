Milyen egy lézeres szemműtét? Ódor Kristóf dokumentálta

Ódor Kristófnak évekig rossz volt a látása, ez a színházi szerepei, és szinkronizálás közben is zavarta. Amikor már az éjszakai vezetést sem találta biztonságosnak, eldöntötte, hogy megműtteti a szemét. A szemüvegesek kedvéért elmeséli tapasztalatait, és megosztja a műtétről készített videóit.

Ódor Kristóf a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakán végzett, játszott a Miskolci Nemzeti Színházban és a Budaörsi Latinovits Színházban, majd a Centrál Színházhoz igazolt. A közönség a My Fair Lady, a Legénylakás és a Delila című darabokban láthatta. A kamera előtt is otthonosan mozog, szerepelt a 200 első randiban, a Bogaras szülőkben és a Drága örökösökben is. Azonban volt valami, ami megnehezítette Kristóf életét: ez pedig a rossz a látása volt. De hála a lézeres szemműtétnek, már ez sem akadályozza többé.

Hány dioptriás volt a szemed?

„Az egyik szememen +0,75, a másikon +0,5-ös dioptria volt, ezekre jött -2,25-ös és -2,5-ös cylinder. Ez közelre és távolra is homályos látást okoz, tehát nem voltam egyszerű eset.”

Mikor jutottál el arra a pontra, hogy megműtteted a szemed?

„Ezek a dioptriák eléggé zavartak a legegyszerűbb hétköznapi helyzetekben, ennek ellenére szemüveget sose hordtam. Például a színházi, szinkronos és filmes munkák során, vagy amikor megnéztem egy színházi előadást, és egy kicsit hátrébb ültem, nem láttam a színészek arcát. Az éjszakai vezetést sem szerettem már. Egyszer késő este vezettem haza Budapestről Pécsre. Fáradt voltam, már éjszaka volt, mire beértem a városba, „benéztem” egy kereszteződést is. Szerencsére nem volt forgalom, nem történt baj, de megijedtem, hogy tényleg nem látok jól, és ez már veszélyes is lehet. Ekkor jutottam el arra a pontra, hogy megműttetem a szemem.

Eléggé hipochonder vagyok, de ezt a műtétet még én is kibírtam.”

A műtét előtt:

„Maga a műtét két percig sem tartott”

„Ha az ember el tud lazulni, és el tudja engedni azt a rossz érzést, hogy mégiscsak a szeménél matatnak, akkor nem is kellemetlen a dolog. Sasszem FEMTO kezelést kaptam, ami egy kétlézeres eljárás, az egyik lézer a lebenyt alakítja, a másik pedig a dioptriát tünteti el. Fura érzés, amikor a lebeny elkészül, egy kicsit elúszik a látás, homályos lesz minden. Ahogy ott fekszik az ember, és fölé hajolnak, olyan, mintha szubjektív kameraállásból látná a történéseket. Az egész folyamat csak negyedóra volt körülbelül, és ennek a legtöbb része az ülés, csepegtetés, fekvés, de maga a műtét két percig sem tartott.”

A műtét utáni percek:

„Két óra múlva kitisztult a látásom, teszteltem is azonnal”

„Már itthon voltam, amikor igazán tudatosult bennem az eljárás hatása. Műtét után pár órával már tudtam használni a szemem. Le is teszteltem, hogy milyen messziről tudom elolvasni a feliratokat. Egy hosszú keresztutcára néz a lakásom ablaka, kinéztem, és minden kocsinak el tudtam olvasni a rendszámtábláját, korábban a legközelebbit is alig.”

A műtét utáni első este:

Milyen lett a műtét eredménye?

„Pontosan azt kaptam, amit ígértek, éles látást és jobb életminőséget. Gyakorlatilag az élet minden területén. A kontrollvizsgálatokon kiderült, hogy a látásom 120%-os lett, ez korábban csak 50% volt. Sokkal magabiztosabban vezetek este. A szinkronizálás is sokkal jobban megy, mert végre élesen látom a szöveget a papíron. A műtét előtt mindig játszanom kellett azzal, hogy milyen távol tartsam a szememtől a szöveget, és emiatt nem tudtam mindig maximálisan koncentrálni. Régen sokszor előfordult velem, hogy nem ismertem meg a szembe jövő ismerősöket, most pedig már messziről kiszúrok mindenkit.”



1 napos kontrollon:

1 hetes kontrollon:

